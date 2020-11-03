https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582771721.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 102

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 102

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 102, число пострадавших превысило 1000, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:41

2020-11-03T09:41

2020-11-03T10:37

землетрясение в эгейском море

измир (провинция)

турция

измир

в мире

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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 102, число пострадавших превысило 1000, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 100 погибших и 994 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 102 человека, пострадали 1026, из них 143 продолжают лечение в больницах", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

измир (провинция)

турция

измир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, измир (провинция), турция, измир, в мире