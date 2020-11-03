https://ria.ru/20201103/terakt-1582778565.html

Число пострадавших при теракте в Вене выросло до 18 человек

Число пострадавших при теракте в Вене выросло до 18 человек

Число пострадавших в результате теракта в Вене выросло до 18 человек, сообщает телеканал ORF со ссылкой на медиков. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:31

2020-11-03T10:31

2020-11-03T11:09

теракт в вене

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате теракта в Вене выросло до 18 человек, сообщает телеканал ORF со ссылкой на медиков.Ранее было известно о 15 пострадавших, в том числе 7 серьезно раненых. Четверо человек при атаке погибли."Актуальные данные на текущий момент - я только что говорил по телефону с союзом здравоохранения (Вены), - в настоящий момент известно о 18 пострадавших. Много граждан погибли, последней жертвой стала женщина в возрасте от 40 до 50 лет", - сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20201103/putin-1582779811.html

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире