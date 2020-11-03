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В Утрехте эвакуировали вокзал из-за "подозрительной ситуации"
В Утрехте эвакуировали вокзал из-за "подозрительной ситуации"
Центральный вокзал в голландском Утрехте эвакуирован из-за "подозрительной ситуации", движение поездов заблокировано, сообщила полиция города в Twitter. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T22:13
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нидерланды
утрехт (город)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Центральный вокзал в голландском Утрехте эвакуирован из-за "подозрительной ситуации", движение поездов заблокировано, сообщила полиция города в Twitter."В результате "подозрительной ситуации в поезде на станции центрального вокзала Утрехта движение было заблокировано, станция была эвакуирована", - указано в сообщении полиции города в Twitter.Сообщается, что полиция ищет подозреваемого, но не указывает обстоятельства ЧП.Позже телеканал NOS сообщил о задержании двух человек в связи с данным инцидентом. По данным телеканала, полиция разыскивает мужчину, который сказал нечто подозрительное или вызывающее тревогу. Неясно, что именно сказал этот человек, но это стало достаточным основанием для эвакуации. Полиция направила на вокзал спецгруппу по работе с взрывчатыми веществами.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/vena-1582885021.html
нидерланды
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нидерланды, утрехт (город), в мире

В Утрехте эвакуировали вокзал из-за "подозрительной ситуации"

22:13 03.11.2020 (обновлено: 22:30 03.11.2020)
 
© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Politie Nederland
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Центральный вокзал в голландском Утрехте эвакуирован из-за "подозрительной ситуации", движение поездов заблокировано, сообщила полиция города в Twitter.
"В результате "подозрительной ситуации в поезде на станции центрального вокзала Утрехта движение было заблокировано, станция была эвакуирована", - указано в сообщении полиции города в Twitter.
Сообщается, что полиция ищет подозреваемого, но не указывает обстоятельства ЧП.
Позже телеканал NOS сообщил о задержании двух человек в связи с данным инцидентом.
По данным телеканала, полиция разыскивает мужчину, который сказал нечто подозрительное или вызывающее тревогу. Неясно, что именно сказал этот человек, но это стало достаточным основанием для эвакуации. Полиция направила на вокзал спецгруппу по работе с взрывчатыми веществами.
Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Сигналов не поступало. Власти Австрии не знали о нападении в Вене заранее
 
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