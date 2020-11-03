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https://ria.ru/20201103/little-big-1582803573.html
Пародия на Little Big, созданная заключенными в колонии, поразила Сеть
Пародия на Little Big, созданная заключенными в колонии, поразила Сеть
В Сети обсуждают видео, на котором заключенные из женской исправительной колонии №9 Новосибирска в точности пародируют клип "Uno" питерской группы Little big. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:45
2020-11-03T13:45
культура
воровайки
стиль жизни
little big
музыка
новости культуры
новосибирск
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Сети обсуждают видео, на котором заключенные из женской исправительной колонии №9 Новосибирска в точности пародируют клип "Uno" питерской группы Little big. Зажигательный номер девушки-зеки подготовили для конкурса двойников "Один в один", который уже второй год подряд проводят между такого рода учреждениям в Новосибирской области. Костюмы для соревнования конкурсантки создавали вручную: ткань и аксессуары подбирали так, чтобы стать максимально похожими на участников Little big. И у них это получилось. Творческий коллектив отряда № 1 занял заслуженное первое место в номинации "Лучший двойник", сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области. Позже новость об этом дошла и до фронтмена Little big Ильи Прусикина. В сторис инстаграма он репостнул ролик и написал: "Little big – это новые "Воровайки". Остальных пользователей тоже впечатлил номер: "Очень похоже. Молодцы", – похвалила institut_udo; "Это шедевр", – считает shvebelelena; "Круто", – прокомментировала nastasykalina.
https://ria.ru/20200425/1570519238.html
новосибирск
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воровайки, стиль жизни, little big, музыка, новости культуры, новосибирск, новосибирская область

Пародия на Little Big, созданная заключенными в колонии, поразила Сеть

13:45 03.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Сети обсуждают видео, на котором заключенные из женской исправительной колонии №9 Новосибирска в точности пародируют клип "Uno" питерской группы Little big.
Зажигательный номер девушки-зеки подготовили для конкурса двойников "Один в один", который уже второй год подряд проводят между такого рода учреждениям в Новосибирской области.
Костюмы для соревнования конкурсантки создавали вручную: ткань и аксессуары подбирали так, чтобы стать максимально похожими на участников Little big. И у них это получилось. Творческий коллектив отряда № 1 занял заслуженное первое место в номинации "Лучший двойник", сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
© Фото : iliyaprusikinСкрин сторис из инстаграма фронтмена Little big Ильи Прусикина о выступлении заключенных, пародирующих хит "Uno"
Скрин сторис из инстаграма фронтмена Little big Ильи Прусикина о выступлении заключенных, пародирующих хит Uno - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : iliyaprusikin
Скрин сторис из инстаграма фронтмена Little big Ильи Прусикина о выступлении заключенных, пародирующих хит "Uno"
Позже новость об этом дошла и до фронтмена Little big Ильи Прусикина. В сторис инстаграма он репостнул ролик и написал: "Little big – это новые "Воровайки".
Остальных пользователей тоже впечатлил номер: "Очень похоже. Молодцы", – похвалила institut_udo; "Это шедевр", – считает shvebelelena; "Круто", – прокомментировала nastasykalina.
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