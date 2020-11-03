Пародия на Little Big, созданная заключенными в колонии, поразила Сеть
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Сети обсуждают видео, на котором заключенные из женской исправительной колонии №9 Новосибирска в точности пародируют клип "Uno" питерской группы Little big.
Зажигательный номер девушки-зеки подготовили для конкурса двойников "Один в один", который уже второй год подряд проводят между такого рода учреждениям в Новосибирской области.
Костюмы для соревнования конкурсантки создавали вручную: ткань и аксессуары подбирали так, чтобы стать максимально похожими на участников Little big. И у них это получилось. Творческий коллектив отряда № 1 занял заслуженное первое место в номинации "Лучший двойник", сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
© Фото : iliyaprusikinСкрин сторис из инстаграма фронтмена Little big Ильи Прусикина о выступлении заключенных, пародирующих хит "Uno"
Скрин сторис из инстаграма фронтмена Little big Ильи Прусикина о выступлении заключенных, пародирующих хит "Uno"
Позже новость об этом дошла и до фронтмена Little big Ильи Прусикина. В сторис инстаграма он репостнул ролик и написал: "Little big – это новые "Воровайки".
Остальных пользователей тоже впечатлил номер: "Очень похоже. Молодцы", – похвалила institut_udo; "Это шедевр", – считает shvebelelena; "Круто", – прокомментировала nastasykalina.