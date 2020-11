https://ria.ru/20201103/little-big-1582803573.html

Пародия на Little Big, созданная заключенными в колонии, поразила Сеть

В Сети обсуждают видео, на котором заключенные из женской исправительной колонии №9 Новосибирска в точности пародируют клип "Uno" питерской группы Little big. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:45

культура

воровайки

стиль жизни

little big

музыка

новости культуры

новосибирск

новосибирская область

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Сети обсуждают видео, на котором заключенные из женской исправительной колонии №9 Новосибирска в точности пародируют клип "Uno" питерской группы Little big. Зажигательный номер девушки-зеки подготовили для конкурса двойников "Один в один", который уже второй год подряд проводят между такого рода учреждениям в Новосибирской области. Костюмы для соревнования конкурсантки создавали вручную: ткань и аксессуары подбирали так, чтобы стать максимально похожими на участников Little big. И у них это получилось. Творческий коллектив отряда № 1 занял заслуженное первое место в номинации "Лучший двойник", сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области. Позже новость об этом дошла и до фронтмена Little big Ильи Прусикина. В сторис инстаграма он репостнул ролик и написал: "Little big – это новые "Воровайки". Остальных пользователей тоже впечатлил номер: "Очень похоже. Молодцы", – похвалила institut_udo; "Это шедевр", – считает shvebelelena; "Круто", – прокомментировала nastasykalina.

новосибирск

новосибирская область

2020

Новости

