https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582879388.html

В России разработали методику поиска следов COVID-19 на упаковке

В России разработали методику поиска следов COVID-19 на упаковке

Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику выявления следов генов возбудителя коронавируса на продукции и упаковочных материалах,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:53

2020-11-03T17:53

2020-11-03T18:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577462611_0:99:2906:1734_1400x0_80_0_0_63a7b838ba41a6880361f725345e57a0.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику выявления следов генов возбудителя коронавируса на продукции и упаковочных материалах, говорится в сообщении Россельхознадзора."Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (ФГБУ "ВГНКИ") разработана и утверждена методика для выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 в образцах внешней среды, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)", - сообщается в пресс-релизе.Методика выявления следов генов коронавируса на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и других образцах внешней среды разработана с целью необходимости гарантировать безопасность грузов, экспортируемых из России, в том числе - в Китай.В разработанных рекомендациях рассчитано количество смывов, которое следует взять от общего объема партии проверяемой продукции. Кроме того, методические рекомендации позволят определить возможность отбора сборных проб. Для проведения исследований необходимо обращаться непосредственно в учреждение, указывается в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество