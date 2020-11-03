https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582780886.html

В России за сутки умерли 355 больных COVID-19

В России за сутки умерли 355 больных COVID-19

За сутки в России подтверждены 355 смертей людей с коронавирусом, за все время - 28 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:43

2020-11-03T10:43

2020-11-03T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ростовская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 355 смертей людей с коронавирусом, за все время - 28 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 355 летальных случаев... За весь период по России умерло 28 828 человек", - говорится в сообщении.В частности, 63 смерти подтверждены в Москве, 59 - в Санкт-Петербурге, 14 - в Ростовской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

ростовская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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