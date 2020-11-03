https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582780886.html
В России за сутки умерли 355 больных COVID-19
В России за сутки умерли 355 больных COVID-19
За сутки в России подтверждены 355 смертей людей с коронавирусом, за все время - 28 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:43
2020-11-03T10:43
2020-11-03T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 355 смертей людей с коронавирусом, за все время - 28 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 355 летальных случаев... За весь период по России умерло 28 828 человек", - говорится в сообщении.В частности, 63 смерти подтверждены в Москве, 59 - в Санкт-Петербурге, 14 - в Ростовской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
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санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество