https://ria.ru/20201103/diktant-1582835038.html

В России проходит "Большой этнографический диктант"

В России проходит "Большой этнографический диктант"

В преддверии Дня народного единства — с 3 по 8 ноября — в России проходит Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", сообщает... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:36

2020-11-03T14:36

2020-11-03T14:36

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В преддверии Дня народного единства — с 3 по 8 ноября — в России проходит Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей РФ. Формат проведения — онлайн. Задания опубликованы на официальном сайте www.miretno.ru. В этом году у пишущих диктант появилась возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения заданий и доступен в электронном виде.Мероприятие проходит в пятый раз по поручению президента России с целью оценки этнографической грамотности населения — знаний о народах, проживающих на территории государства. А также для привлечения внимания широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.При организационной поддержке ФАДН России в 2017 году акция получила статус международной, ее поддержали страны СНГ, и количество участников увеличилось с 90 тысяч до 367 тысяч из 11 стран. В 2018 году этнографический диктант был включен в План реализации Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года и получил широкое распространение в России и по всему миру. Его написали 411 тысяч человек на 4567 площадках в РФ и на всех континентах земного шара, включая российскую полярную станцию в Антарктиде. В прошлом году участниками стали 454 тысяч человек на 5 800 площадках в России и 42 зарубежных странах. Самому младшему из писавших было шесть лет, самому старшему – 95.За все годы проведения акции в ней приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран.

https://ria.ru/20200123/1563744293.html

https://ria.ru/20201010/rgo-1579058247.html

удмуртская республика (удмуртия)

антарктида

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), туристы, новости - туризм, снг, удмуртская республика (удмуртия), антарктида