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https://ria.ru/20201103/antologiya-1582879968.html
Издана антология современной драматургии народов России на 40 языках
Издана антология современной драматургии народов России на 40 языках
Произведения на 40 национальных языках России вошли в Антологию современной драматургии народов России, презентация книги состоялась в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:02
2020-11-03T18:02
культура
книги
новости культуры
григорий заславский
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Произведения на 40 национальных языках России вошли в Антологию современной драматургии народов России, презентация книги состоялась в МИА "Россия сегодня" накануне Дня народного единства."Этот проект существует с 2016 года, это уже четвертая антология на сегодняшний день. Ранее вышли три книги: Антология поэзии, Антология детской литературы и Антология прозы. Это том драматургии, в котором представлено 40 языков. Нашей задачей было собрать как можно больше произведений, чтобы они в переводе на русский пошли дальше, не только в национальных театрах", - рассказал на пресс-конференции главный редактор издательства "ОГИ" Максим Амелин.В антологию вошли исторические саги, национальные эпосы, документальные пьесы и произведения в других жанрах.По словам Амелина, уникальный художественный материал, собранный в рамках проекта, продемонстрирует культурное разнообразие страны и даст возможность популяризировать достижения национальных театров как в России, так и в перспективе на международной арене."Для профессионала интерес этих переведенных и опубликованных пьес в том, чтобы открыть этих новых авторов, которые будут понятны не только как представители ингушской драматургии, якутского, калмыцкого театра. Театр прекрасен тем, что открывает для нас общечеловеческие проблемы, которые, несмотря на специфику отдельного народа, национальные традиции, оказываются общепонятными", - сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
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книги, новости культуры, григорий заславский

Издана антология современной драматургии народов России на 40 языках

18:02 03.11.2020
 
© Издательство "ОГИ"Обложка Антологии современной драматургии народов России издательства "ОГИ"
Обложка Антологии современной драматургии народов России издательства ОГИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Издательство "ОГИ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Произведения на 40 национальных языках России вошли в Антологию современной драматургии народов России, презентация книги состоялась в МИА "Россия сегодня" накануне Дня народного единства.
"Этот проект существует с 2016 года, это уже четвертая антология на сегодняшний день. Ранее вышли три книги: Антология поэзии, Антология детской литературы и Антология прозы. Это том драматургии, в котором представлено 40 языков. Нашей задачей было собрать как можно больше произведений, чтобы они в переводе на русский пошли дальше, не только в национальных театрах", - рассказал на пресс-конференции главный редактор издательства "ОГИ" Максим Амелин.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПоэт, переводчик Максим Амелин во время онлайн-презентации "Антологии драматургии" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.
Поэт, переводчик Максим Амелин во время онлайн-презентации Антологии драматургии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Антология включает в себя переводы на русский язык 72-х современных драматургических произведений, написанных на 40-ка языках народов России, а также обзорные очерки и биографические справки. - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Поэт, переводчик Максим Амелин во время онлайн-презентации "Антологии драматургии" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.
В антологию вошли исторические саги, национальные эпосы, документальные пьесы и произведения в других жанрах.
По словам Амелина, уникальный художественный материал, собранный в рамках проекта, продемонстрирует культурное разнообразие страны и даст возможность популяризировать достижения национальных театров как в России, так и в перспективе на международной арене.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРектор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский во время онлайн-презентации "Антологии драматургии" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский во время онлайн-презентации Антологии драматургии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский во время онлайн-презентации "Антологии драматургии" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
"Для профессионала интерес этих переведенных и опубликованных пьес в том, чтобы открыть этих новых авторов, которые будут понятны не только как представители ингушской драматургии, якутского, калмыцкого театра. Театр прекрасен тем, что открывает для нас общечеловеческие проблемы, которые, несмотря на специфику отдельного народа, национальные традиции, оказываются общепонятными", - сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
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