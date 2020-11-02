https://ria.ru/20201102/zemletryasenie-1582579523.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 73, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T00:41

2020-11-02T00:41

2020-11-02T07:57

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 73, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 69 погибших и 949 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 73 человека, пострадал 961", - говорится в сообщении.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/samos-1582445672.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, турция, в мире