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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 73, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T00:41
2020-11-02T07:57
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 73, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 69 погибших и 949 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 73 человека, пострадал 961", - говорится в сообщении.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/samos-1582445672.html
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землетрясение в эгейском море, турция, в мире

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73

00:41 02.11.2020 (обновлено: 07:57 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в турецком Измире
Последствия землетрясения в турецком Измире - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости
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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 73, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее сообщалось о 69 погибших и 949 пострадавших.
"По последним данным, в результате землетрясения погибли 73 человека, пострадал 961", - говорится в сообщении.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.
Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
Страны мира. Греция. Остров Самос - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 14:37
Режим ЧП на полгода объявлен на острове Самос из-за землетрясения
 
Землетрясение в Эгейском мореТурцияВ мире
 
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