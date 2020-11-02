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Липецкая область
https://ria.ru/20201102/zdravookhranenie-1582628144.html
Масштабная модернизация здравоохранения пройдет в Липецкой области
Масштабная модернизация здравоохранения пройдет в Липецкой области
Липецкая область с 2021 по 2025 выделит на программу модернизации первичного звена здравоохранения 5,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:35
2020-11-02T12:35
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецк
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ЛИПЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Липецкая область с 2021 по 2025 выделит на программу модернизации первичного звена здравоохранения 5,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в регионе будут построены детская поликлиника в Липецке на 400 посещений, поликлинический корпус Добровской больницы на 250 посещений; детская поликлиника на 75 посещений и женская консультация на 50 посещений в Чаплыгине,10 отделений общей врачебной практики и 53 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, предусматривается реконструкция шести и капитальный ремонт 69 объектов первичного звена здравоохранения.Артамонов отметил, что в рамках модернизации будет закуплено различное оборудование для проведения исследований, а также запланирована закупка автотранспорта"Мы понимаем, что потребности населения в качественной медицинской помощи растут, и нам необходима модернизация первичного звена здравоохранения", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201022/avtomobili-1580944951.html
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игорь артамонов, липецкая область, липецк

Масштабная модернизация здравоохранения пройдет в Липецкой области

12:35 02.11.2020
 
© Фото : Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Липецкой областиМУЗ Елецкая городская поликлиника №2
МУЗ Елецкая городская поликлиника №2 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Липецкая область с 2021 по 2025 выделит на программу модернизации первичного звена здравоохранения 5,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в регионе будут построены детская поликлиника в Липецке на 400 посещений, поликлинический корпус Добровской больницы на 250 посещений; детская поликлиника на 75 посещений и женская консультация на 50 посещений в Чаплыгине,10 отделений общей врачебной практики и 53 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, предусматривается реконструкция шести и капитальный ремонт 69 объектов первичного звена здравоохранения.
Артамонов отметил, что в рамках модернизации будет закуплено различное оборудование для проведения исследований, а также запланирована закупка автотранспорта
"Мы понимаем, что потребности населения в качественной медицинской помощи растут, и нам необходима модернизация первичного звена здравоохранения", — сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 10:25Липецкая область
Служебные автомобили липецких чиновников передадут медикам
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецк
 
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