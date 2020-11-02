https://ria.ru/20201102/zdravookhranenie-1582628144.html

Масштабная модернизация здравоохранения пройдет в Липецкой области

Масштабная модернизация здравоохранения пройдет в Липецкой области

Липецкая область с 2021 по 2025 выделит на программу модернизации первичного звена здравоохранения 5,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:35

2020-11-02T12:35

2020-11-02T12:35

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

липецк

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ЛИПЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Липецкая область с 2021 по 2025 выделит на программу модернизации первичного звена здравоохранения 5,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в регионе будут построены детская поликлиника в Липецке на 400 посещений, поликлинический корпус Добровской больницы на 250 посещений; детская поликлиника на 75 посещений и женская консультация на 50 посещений в Чаплыгине,10 отделений общей врачебной практики и 53 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, предусматривается реконструкция шести и капитальный ремонт 69 объектов первичного звена здравоохранения.Артамонов отметил, что в рамках модернизации будет закуплено различное оборудование для проведения исследований, а также запланирована закупка автотранспорта"Мы понимаем, что потребности населения в качественной медицинской помощи растут, и нам необходима модернизация первичного звена здравоохранения", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201022/avtomobili-1580944951.html

липецкая область

липецк

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, липецк