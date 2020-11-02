https://ria.ru/20201102/zakonotvorchestvo-1582598398.html
Президентские проекты о Совфеде могут принять в первом чтении 17 ноября
Президентские проекты о Совфеде могут принять в первом чтении 17 ноября
Президентские законопроекты о формировании Совфеда и статусе сенатора и депутата могут быть приняты в первом чтении 17 ноября, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:05
2020-11-02T10:05
2020-11-02T10:42
павел крашенинников
госдума рф
совет федерации рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президентские законопроекты о формировании Совфеда и статусе сенатора и депутата могут быть приняты в первом чтении 17 ноября, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Законопроекты были внесены президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму в субботу. Проекты законов подготовлены в развитие новых положений Конституции РФ."Мы хотим ориентировочно на 17 ноября (первое чтение)", - сказал Крашенинников.Он также выразил на надежду, что все три чтения законопроект пройдет в течение ноября."Мы надеемся. Утвердительно не говорю. Мы надеемся, очевидно, что будут поправки, потому что ни одного проекта не было, чтобы не было поправок", - добавил он.
https://ria.ru/20201031/putin-1582465403.html
https://ria.ru/20201029/zakony-1582113211.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел крашенинников, госдума рф, совет федерации рф, владимир путин, политика