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Президентские проекты о Совфеде могут принять в первом чтении 17 ноября
Президентские проекты о Совфеде могут принять в первом чтении 17 ноября
Президентские законопроекты о формировании Совфеда и статусе сенатора и депутата могут быть приняты в первом чтении 17 ноября, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:05
2020-11-02T10:42
павел крашенинников
госдума рф
совет федерации рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президентские законопроекты о формировании Совфеда и статусе сенатора и депутата могут быть приняты в первом чтении 17 ноября, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Законопроекты были внесены президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму в субботу. Проекты законов подготовлены в развитие новых положений Конституции РФ."Мы хотим ориентировочно на 17 ноября (первое чтение)", - сказал Крашенинников.Он также выразил на надежду, что все три чтения законопроект пройдет в течение ноября."Мы надеемся. Утвердительно не говорю. Мы надеемся, очевидно, что будут поправки, потому что ни одного проекта не было, чтобы не было поправок", - добавил он.
https://ria.ru/20201031/putin-1582465403.html
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павел крашенинников, госдума рф, совет федерации рф, владимир путин, политика

Президентские проекты о Совфеде могут принять в первом чтении 17 ноября

10:05 02.11.2020 (обновлено: 10:42 02.11.2020)
 
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президентские законопроекты о формировании Совфеда и статусе сенатора и депутата могут быть приняты в первом чтении 17 ноября, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроекты были внесены президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму в субботу. Проекты законов подготовлены в развитие новых положений Конституции РФ.
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Путин внес в Госдуму проект поправок в закон о формировании Совфеда
"Мы хотим ориентировочно на 17 ноября (первое чтение)", - сказал Крашенинников.
Он также выразил на надежду, что все три чтения законопроект пройдет в течение ноября.
"Мы надеемся. Утвердительно не говорю. Мы надеемся, очевидно, что будут поправки, потому что ни одного проекта не было, чтобы не было поправок", - добавил он.
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Павел КрашенинниковГосдума РФСовет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
 
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