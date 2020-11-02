https://ria.ru/20201102/zakonotvorchestvo-1582598398.html

Президентские проекты о Совфеде могут принять в первом чтении 17 ноября

Президентские проекты о Совфеде могут принять в первом чтении 17 ноября

Президентские законопроекты о формировании Совфеда и статусе сенатора и депутата могут быть приняты в первом чтении 17 ноября, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:05

2020-11-02T10:05

2020-11-02T10:42

павел крашенинников

госдума рф

совет федерации рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153117/58/1531175878_0:156:3090:1894_1400x0_80_0_0_06a71cf3b3956e5f5a012ab08d2b9d2e.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президентские законопроекты о формировании Совфеда и статусе сенатора и депутата могут быть приняты в первом чтении 17 ноября, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Законопроекты были внесены президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму в субботу. Проекты законов подготовлены в развитие новых положений Конституции РФ."Мы хотим ориентировочно на 17 ноября (первое чтение)", - сказал Крашенинников.Он также выразил на надежду, что все три чтения законопроект пройдет в течение ноября."Мы надеемся. Утвердительно не говорю. Мы надеемся, очевидно, что будут поправки, потому что ни одного проекта не было, чтобы не было поправок", - добавил он.

https://ria.ru/20201031/putin-1582465403.html

https://ria.ru/20201029/zakony-1582113211.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, госдума рф, совет федерации рф, владимир путин, политика