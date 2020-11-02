https://ria.ru/20201102/vaktsinatsiya-1582696766.html

Массовую вакцинацию "ЭпиВакКороной" планируют начать в 2021 году

Массовую вакцинацию "ЭпиВакКороной" планируют начать в 2021 году

Планируется, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной "ЭпиВакКорона" начнут в 2021 году, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:33

2020-11-02T17:33

2020-11-02T17:33

распространение нового коронавируса

ринат максютов

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коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Планируется, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной "ЭпиВакКорона" начнут в 2021 году, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году", - сказал Максютов порталу стопкоронавирус.рф.Он отметил, что для россиян вакцина будет бесплатной, а ставить прививки будут на добровольной основе."Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России, приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)", - пояснил Максютов.По его словам, одним из преимуществ вакцины "ЭпиВакКорона" является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество