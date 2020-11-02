Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/vaktsinatsiya-1582696766.html
Массовую вакцинацию "ЭпиВакКороной" планируют начать в 2021 году
Массовую вакцинацию "ЭпиВакКороной" планируют начать в 2021 году
Планируется, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной "ЭпиВакКорона" начнут в 2021 году, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:33
2020-11-02T17:33
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579812476_0:277:2974:1950_1400x0_80_0_0_c97612e8a0d39e1a89d35851a612727b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Планируется, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной "ЭпиВакКорона" начнут в 2021 году, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году", - сказал Максютов порталу стопкоронавирус.рф.Он отметил, что для россиян вакцина будет бесплатной, а ставить прививки будут на добровольной основе."Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России, приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)", - пояснил Максютов.По его словам, одним из преимуществ вакцины "ЭпиВакКорона" является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579812476_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_0af26eb262c24fea64d3f53894ae2161.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

Массовую вакцинацию "ЭпиВакКороной" планируют начать в 2021 году

17:33 02.11.2020
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Планируется, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной "ЭпиВакКорона" начнут в 2021 году, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году", - сказал Максютов порталу стопкоронавирус.рф.
Он отметил, что для россиян вакцина будет бесплатной, а ставить прививки будут на добровольной основе.
"Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России, приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)", - пояснил Максютов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
По его словам, одним из преимуществ вакцины "ЭпиВакКорона" является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Источник назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру
01:14В МИД Германии прокомментировали теракт в Вене
01:12США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России
01:12В небо над Веной подняли полицейский вертолет
01:09СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
Лента новостейМолния