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https://ria.ru/20201102/ubiystvo-1582632172.html
СК опроверг слухи о задержании убийц "колбасного короля"
СК опроверг слухи о задержании убийц "колбасного короля"
Следователи опровергли информацию СМИ о задержании подозреваемых в убийстве бизнесмена - "колбасного короля" Владимира Маругова в Подмосковье. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:53
2020-11-02T12:53
владимир маругов
московская область (подмосковье)
истра
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи опровергли информацию СМИ о задержании подозреваемых в убийстве бизнесмена - "колбасного короля" Владимира Маругова в Подмосковье.Как сообщал Следственный комитет, не уточняя имен, мужчину застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом коммерсанта, связали его с женой и начали вымогать деньги.Супруга смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв. Источник РИА Новости в органах подтвердил, что это Владимир Маругов.СМИ называют его "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.
https://ria.ru/20201102/marugov-1582625805.html
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владимир маругов, московская область (подмосковье), истра, происшествия

СК опроверг слухи о задержании убийц "колбасного короля"

12:53 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи опровергли информацию СМИ о задержании подозреваемых в убийстве бизнесмена - "колбасного короля" Владимира Маругова в Подмосковье.

"Не соответствует действительности данная информация", - заявила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Как сообщал Следственный комитет, не уточняя имен, мужчину застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом коммерсанта, связали его с женой и начали вымогать деньги.
Супруга смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв. Источник РИА Новости в органах подтвердил, что это Владимир Маругов.
СМИ называют его "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.
Опубликовано видео с места убийства колбасного короля Маругова - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
12:29
Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова
 
Владимир МаруговМосковская область (Подмосковье)ИстраПроисшествия
 
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