https://ria.ru/20201102/ubiystvo-1582632172.html

СК опроверг слухи о задержании убийц "колбасного короля"

СК опроверг слухи о задержании убийц "колбасного короля"

Следователи опровергли информацию СМИ о задержании подозреваемых в убийстве бизнесмена - "колбасного короля" Владимира Маругова в Подмосковье. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:53

2020-11-02T12:53

2020-11-02T12:53

владимир маругов

московская область (подмосковье)

истра

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи опровергли информацию СМИ о задержании подозреваемых в убийстве бизнесмена - "колбасного короля" Владимира Маругова в Подмосковье.Как сообщал Следственный комитет, не уточняя имен, мужчину застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом коммерсанта, связали его с женой и начали вымогать деньги.Супруга смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв. Источник РИА Новости в органах подтвердил, что это Владимир Маругов.СМИ называют его "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.

https://ria.ru/20201102/marugov-1582625805.html

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир маругов, московская область (подмосковье), истра, происшествия