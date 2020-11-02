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ЦИК России изучает, как в США контролируют голосование по почте
ЦИК России изучает, как в США контролируют голосование по почте
Российский Центризбирком следит за избирательной кампанией в США, изучает, как там контролируют голосование по почте, насколько актуальна проблема двойного... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:26
2020-11-02T13:48
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский Центризбирком следит за избирательной кампанией в США, изучает, как там контролируют голосование по почте, насколько актуальна проблема двойного голосования, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова."Мы внимательно следим за тем, как проходят выборы и в США, и в Молдове, как проходили в Польше. С большим вниманием и интересом следим за всеми выборами, которые проходят в других странах, поскольку смотрим, сравниваем, что у нас лучше, что у них лучше, чему можно поучиться или наоборот. В том числе и за выборами в США", - сказала Памфилова.Она напомнила, что в США широко применяется практика голосования по почте, которую на выборах в России в последнее время не используют."Тем более что мы отказались от голосования по почте как от архаики, а у них по почте уже проголосовали миллионы избирателей, и нам было бы очень интересно узнать, мы сейчас изучаем это, каким образом осуществляется контроль, чтобы не было фальсификаций при голосовании по почте. И насколько актуальна проблема двойного голосования", - пояснила Памфилова.Третьего ноября в США выбирают президента, весь состав палаты представителей, треть сената, часть губернаторов и законодательных собраний штатов.
https://ria.ru/20201102/vybory-1582593883.html
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цик рф, сша, в мире

ЦИК России изучает, как в США контролируют голосование по почте

13:26 02.11.2020 (обновлено: 13:48 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратель во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
Избиратель во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский Центризбирком следит за избирательной кампанией в США, изучает, как там контролируют голосование по почте, насколько актуальна проблема двойного голосования, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы внимательно следим за тем, как проходят выборы и в США, и в Молдове, как проходили в Польше. С большим вниманием и интересом следим за всеми выборами, которые проходят в других странах, поскольку смотрим, сравниваем, что у нас лучше, что у них лучше, чему можно поучиться или наоборот. В том числе и за выборами в США", - сказала Памфилова.
Она напомнила, что в США широко применяется практика голосования по почте, которую на выборах в России в последнее время не используют.
"Тем более что мы отказались от голосования по почте как от архаики, а у них по почте уже проголосовали миллионы избирателей, и нам было бы очень интересно узнать, мы сейчас изучаем это, каким образом осуществляется контроль, чтобы не было фальсификаций при голосовании по почте. И насколько актуальна проблема двойного голосования", - пояснила Памфилова.
Третьего ноября в США выбирают президента, весь состав палаты представителей, треть сената, часть губернаторов и законодательных собраний штатов.
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