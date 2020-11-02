https://ria.ru/20201102/rebenok-1582677059.html

СК возбудил дело после скандала с жившим в лесу мальчиком в Подмосковье

СК возбудил дело после скандала с жившим в лесу мальчиком в Подмосковье

Уголовное дело о халатности возбудили по истории с мальчиком, живущим в хижине в подмосковном лесу, ребенок сейчас в реабилитационном центре, сообщила... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:24

2020-11-02T16:24

2020-11-02T16:24

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили по истории с мальчиком, живущим в хижине в подмосковном лесу, ребенок сейчас в реабилитационном центре, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой и следователями были организованы проверки."Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами контролирующих органов (ч.1 ст. 293 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками контролирующих органов повлекло нарушение прав ребенка, найденного в хижине, построенной из подручных материалов в лесу в Балашихе. Отмечается, что мальчик проживал в ненадлежащих условиях, не имея документов, из-за чего не получал медобслуживания и образования.По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий. В настоящее время ребенок находится в реабилитационном центре. Следователями истребованы все необходимые документы. Следователи намерены выяснить, что привело к проживанию ребенка в таких условиях.

https://ria.ru/20201030/khizhina-1582304435.html

https://ria.ru/20201030/rebenok-1582246779.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия