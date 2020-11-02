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СК возбудил дело после скандала с жившим в лесу мальчиком в Подмосковье
СК возбудил дело после скандала с жившим в лесу мальчиком в Подмосковье
Уголовное дело о халатности возбудили по истории с мальчиком, живущим в хижине в подмосковном лесу, ребенок сейчас в реабилитационном центре, сообщила... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:24
2020-11-02T16:24
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили по истории с мальчиком, живущим в хижине в подмосковном лесу, ребенок сейчас в реабилитационном центре, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой и следователями были организованы проверки."Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами контролирующих органов (ч.1 ст. 293 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками контролирующих органов повлекло нарушение прав ребенка, найденного в хижине, построенной из подручных материалов в лесу в Балашихе. Отмечается, что мальчик проживал в ненадлежащих условиях, не имея документов, из-за чего не получал медобслуживания и образования.По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий. В настоящее время ребенок находится в реабилитационном центре. Следователями истребованы все необходимые документы. Следователи намерены выяснить, что привело к проживанию ребенка в таких условиях.
https://ria.ru/20201030/khizhina-1582304435.html
https://ria.ru/20201030/rebenok-1582246779.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК возбудил дело после скандала с жившим в лесу мальчиком в Подмосковье

16:24 02.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили по истории с мальчиком, живущим в хижине в подмосковном лесу, ребенок сейчас в реабилитационном центре, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой и следователями были организованы проверки.
Школа - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 15:54
Живущего с отцом в хижине в Балашихе мальчика забрали в детдом
"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами контролирующих органов (ч.1 ст. 293 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками контролирующих органов повлекло нарушение прав ребенка, найденного в хижине, построенной из подручных материалов в лесу в Балашихе. Отмечается, что мальчик проживал в ненадлежащих условиях, не имея документов, из-за чего не получал медобслуживания и образования.
По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий. В настоящее время ребенок находится в реабилитационном центре. Следователями истребованы все необходимые документы. Следователи намерены выяснить, что привело к проживанию ребенка в таких условиях.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 12:00
СК занялся историей мальчика, живущего с отцом в лесной хижине в Балашихе
 
Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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