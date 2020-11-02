https://ria.ru/20201102/pogoda-1582589129.html

В Москве в понедельник ожидается туман и морось

В Москве в понедельник ожидается туман и морось

Туман, морось и температура до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T07:59

2020-11-02T07:59

2020-11-02T07:59

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Туман, морось и температура до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно, местами морось, туман, температура воздуха шесть-восемь градусов в столице и от четырех до девяти градусов - по области. Ветер восточный, три-восемь метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление без существенных изменений - 752 миллиметра, это выше нормы.

https://ria.ru/20201102/pogoda-1582578848.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество