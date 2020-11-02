https://ria.ru/20201102/pogoda-1582589129.html
В Москве в понедельник ожидается туман и морось
В Москве в понедельник ожидается туман и морось
Туман, морось и температура до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T07:59
2020-11-02T07:59
2020-11-02T07:59
александр синенков
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748719_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e81110d64fd8a03ab29d56f7bb9fc2d3.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Туман, морось и температура до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно, местами морось, туман, температура воздуха шесть-восемь градусов в столице и от четырех до девяти градусов - по области. Ветер восточный, три-восемь метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление без существенных изменений - 752 миллиметра, это выше нормы.
https://ria.ru/20201102/pogoda-1582578848.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748719_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ac24ab50f3a3a1641efa22ae55cde0fd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, погода, москва, общество