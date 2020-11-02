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В Москве в понедельник ожидается туман и морось
В Москве в понедельник ожидается туман и морось
Туман, морось и температура до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T07:59
2020-11-02T07:59
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Туман, морось и температура до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно, местами морось, туман, температура воздуха шесть-восемь градусов в столице и от четырех до девяти градусов - по области. Ветер восточный, три-восемь метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление без существенных изменений - 752 миллиметра, это выше нормы.
https://ria.ru/20201102/pogoda-1582578848.html
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александр синенков, погода, москва, общество

В Москве в понедельник ожидается туман и морось

07:59 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Туман, морось и температура до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве облачно, местами морось, туман, температура воздуха шесть-восемь градусов в столице и от четырех до девяти градусов - по области. Ветер восточный, три-восемь метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление без существенных изменений - 752 миллиметра, это выше нормы.
Территория парка имени 50-летия Октября в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
00:12
Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
 
Александр СиненковПогодаМоскваОбщество
 
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