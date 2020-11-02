Полиция рассказала о подозреваемом в убийстве бизнесмена Маругова
18:10 02.11.2020 (обновлено: 18:37 02.11.2020)
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подозреваемым в убийстве 54-летнего предпринимателя в Подмосковье является уроженец среднеазиатской страны, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее стало известно, что задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его соучастника продолжают искать.
"Задержан один из подозреваемых в нападении на частный дом в г.о. Истра, в результате которого погиб мужчина 1966 года рождения. Им оказался уроженец одной из среднеазиатских республик 1971 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сказала Петрова.
Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом коммерсанта, связали его с женой и начали вымогать деньги. Его сожительница смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.
СМИ называют Маругова "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.