https://ria.ru/20201102/podozrevaemyy-1582703189.html

Полиция рассказала о подозреваемом в убийстве бизнесмена Маругова

Полиция рассказала о подозреваемом в убийстве бизнесмена Маругова

Подозреваемым в убийстве 54-летнего предпринимателя в Подмосковье является уроженец среднеазиатской страны, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:10

2020-11-02T18:10

2020-11-02T18:37

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

истра

владимир маругов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подозреваемым в убийстве 54-летнего предпринимателя в Подмосковье является уроженец среднеазиатской страны, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее стало известно, что задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его соучастника продолжают искать.Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом коммерсанта, связали его с женой и начали вымогать деньги. Его сожительница смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.СМИ называют Маругова "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.

https://ria.ru/20201102/marugov-1582625805.html

московская область (подмосковье)

истра

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), татьяна петрова, истра, владимир маругов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия