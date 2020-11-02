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Полиция рассказала о подозреваемом в убийстве бизнесмена Маругова
Полиция рассказала о подозреваемом в убийстве бизнесмена Маругова
Подозреваемым в убийстве 54-летнего предпринимателя в Подмосковье является уроженец среднеазиатской страны, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:10
2020-11-02T18:37
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
истра
владимир маругов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подозреваемым в убийстве 54-летнего предпринимателя в Подмосковье является уроженец среднеазиатской страны, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее стало известно, что задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его соучастника продолжают искать.Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом коммерсанта, связали его с женой и начали вымогать деньги. Его сожительница смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.СМИ называют Маругова "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.
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московская область (подмосковье)
истра
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московская область (подмосковье), татьяна петрова, истра, владимир маругов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Полиция рассказала о подозреваемом в убийстве бизнесмена Маругова

18:10 02.11.2020 (обновлено: 18:37 02.11.2020)
 
© Фото : @alexmarugov/InstagramВладимир Маругов
Владимир Маругов - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : @alexmarugov/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подозреваемым в убийстве 54-летнего предпринимателя в Подмосковье является уроженец среднеазиатской страны, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее стало известно, что задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его соучастника продолжают искать.
"Задержан один из подозреваемых в нападении на частный дом в г.о. Истра, в результате которого погиб мужчина 1966 года рождения. Им оказался уроженец одной из среднеазиатских республик 1971 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сказала Петрова.
Как ранее сообщал Следственный комитет, мужчину застрелили из арбалета в его бане в подмосковной Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом коммерсанта, связали его с женой и начали вымогать деньги. Его сожительница смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.
СМИ называют Маругова "мясным королем" – коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.
Опубликовано видео с места убийства колбасного короля Маругова - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
12:29
Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова
 
Московская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваИстраВладимир МаруговМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
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