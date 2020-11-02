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Врач предупредила о серьезных болезнях при потере обоняния
Врач предупредила о серьезных болезнях при потере обоняния
Врач Алена Парецкая предупредила, что частичная или полная потеря обоняния может быть не связана с коронавирусом, а являться симптомом других болезней. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:39
2020-11-02T14:52
алена парецкая
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач Алена Парецкая предупредила, что частичная или полная потеря обоняния может быть не связана с коронавирусом, а являться симптомом других болезней.Парецкая отметила, что самой серьезной причиной аносмии могут являться прогрессирующие заболевания центральной нервной системы, такие как болезнь Альцгеймера. При этом она указала на то, что постепенная потеря обоняния может быть естественной частью старения."Кроме старческих изменений, проблему может вызвать применение некоторых медикаментов или воздействие токсичных химикатов", — отметила специалист в комментарии "Комсомольской правде".Также, по ее словам, этот симптом может говорить о гормональном дисбалансе, а также о проблемах с зубами. При этом внезапная аносмия характерна для травмы головы, тяжелых травм верхней части носа, полипов в пазухах носа или носовых ходах, а постепенная — для воспаления пазухи, хронической обструкции от инфекций или аллергической реакции.
https://ria.ru/20201102/virus-1582587671.html
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алена парецкая , здоровье - общество

Врач предупредила о серьезных болезнях при потере обоняния

13:39 02.11.2020 (обновлено: 14:52 02.11.2020)
 
© Fotolia / AllianceОбоняние
Обоняние - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Fotolia / Alliance
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач Алена Парецкая предупредила, что частичная или полная потеря обоняния может быть не связана с коронавирусом, а являться симптомом других болезней.
Парецкая отметила, что самой серьезной причиной аносмии могут являться прогрессирующие заболевания центральной нервной системы, такие как болезнь Альцгеймера. При этом она указала на то, что постепенная потеря обоняния может быть естественной частью старения.
"Кроме старческих изменений, проблему может вызвать применение некоторых медикаментов или воздействие токсичных химикатов", — отметила специалист в комментарии "Комсомольской правде".
Также, по ее словам, этот симптом может говорить о гормональном дисбалансе, а также о проблемах с зубами. При этом внезапная аносмия характерна для травмы головы, тяжелых травм верхней части носа, полипов в пазухах носа или носовых ходах, а постепенная — для воспаления пазухи, хронической обструкции от инфекций или аллергической реакции.
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Алена ПарецкаяЗдоровье - Общество
 
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