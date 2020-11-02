https://ria.ru/20201102/marugov-1582625805.html
Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова
Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:29
2020-11-02T12:29
2020-11-02T15:42
владимир маругов
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье.На кадрах виден частный дом Маругова, на место происшествия приехали близкие убитого.Как сообщалось ранее, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали бизнесмена и его супругу, требуя передачи денежных средств. Жена предпринимателя смогла сбежать и позвонила в полицию.Следователи изъяли с места преступления предположительное орудие убийства — арбалет. Подозреваемых пока не нашли.
https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576600280.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир маругов, московская область (подмосковье), происшествия