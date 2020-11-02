https://ria.ru/20201102/marugov-1582625805.html

Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова

Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:29

2020-11-02T12:29

2020-11-02T15:42

владимир маругов

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье.На кадрах виден частный дом Маругова, на место происшествия приехали близкие убитого.Как сообщалось ранее, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали бизнесмена и его супругу, требуя передачи денежных средств. Жена предпринимателя смогла сбежать и позвонила в полицию.Следователи изъяли с места преступления предположительное орудие убийства — арбалет. Подозреваемых пока не нашли.

https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576600280.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир маругов, московская область (подмосковье), происшествия