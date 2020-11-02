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Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова
Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:29
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владимир маругов
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье.На кадрах виден частный дом Маругова, на место происшествия приехали близкие убитого.Как сообщалось ранее, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали бизнесмена и его супругу, требуя передачи денежных средств. Жена предпринимателя смогла сбежать и позвонила в полицию.Следователи изъяли с места преступления предположительное орудие убийства — арбалет. Подозреваемых пока не нашли.
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владимир маругов, московская область (подмосковье), происшествия

Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова

12:29 02.11.2020 (обновлено: 15:42 02.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье.
На кадрах виден частный дом Маругова, на место происшествия приехали близкие убитого.
Как сообщалось ранее, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали бизнесмена и его супругу, требуя передачи денежных средств. Жена предпринимателя смогла сбежать и позвонила в полицию.
Следователи изъяли с места преступления предположительное орудие убийства — арбалет. Подозреваемых пока не нашли.
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Владимир МаруговМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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