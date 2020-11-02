Опреснитель для Симферополя будет пилотным проектом, заявил Аксенов
17:24 02.11.2020 (обновлено: 17:28 02.11.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина набирает воду из родника в селе Дружное Симферопольского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Опреснитель воды для снабжения Симферополя станет пилотным проектом, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, кроме того, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки в Сакском районе. Реализация проекта, в случае его одобрения, займет ориентировочно чуть более года.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета.
"Симферополь – это как "пилот" будет. У нас города Керчь, Феодосия, Судак снабжаются в основном из подземных водозаборов… В сутки подаем 150 тысяч кубометров, небольшой рост минерализации есть", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Аксенов подчеркнул, что к добыче воды из подземных источников нужно подходить взвешенно.
"Я не сторонник добычи в больших объемах воды из-под земли. Практика показывает, что минерализация при таких объемах добычи растет, все равно угроза для экологии есть, не сказать, что она смертельна. Наука дает определенный объем, который пока что без рисков можно добывать", - сказал Аксенов.
31 октября, 13:56Глава Крыма пообещал не допустить "взрывного роста" цен на воду