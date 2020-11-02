https://ria.ru/20201102/krym-1582693730.html

Опреснитель для Симферополя будет пилотным проектом, заявил Аксенов

Опреснитель для Симферополя будет пилотным проектом, заявил Аксенов

Опреснитель воды для снабжения Симферополя станет пилотным проектом, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:24

2020-11-02T17:24

2020-11-02T17:28

алушта

сергей аксенов (политик)

белогорск

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Опреснитель воды для снабжения Симферополя станет пилотным проектом, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, кроме того, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки в Сакском районе. Реализация проекта, в случае его одобрения, займет ориентировочно чуть более года.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета.Аксенов подчеркнул, что к добыче воды из подземных источников нужно подходить взвешенно."Я не сторонник добычи в больших объемах воды из-под земли. Практика показывает, что минерализация при таких объемах добычи растет, все равно угроза для экологии есть, не сказать, что она смертельна. Наука дает определенный объем, который пока что без рисков можно добывать", - сказал Аксенов.

https://realty.ria.ru/20201102/voda-1582605097.html

https://ria.ru/20201031/krym-1582442037.html

алушта

белогорск

симферополь

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, сергей аксенов (политик), белогорск, симферополь, республика крым, общество