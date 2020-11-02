Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/krym-1582693730.html
Опреснитель для Симферополя будет пилотным проектом, заявил Аксенов
Опреснитель для Симферополя будет пилотным проектом, заявил Аксенов
Опреснитель воды для снабжения Симферополя станет пилотным проектом, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:24
2020-11-02T17:28
алушта
сергей аксенов (политик)
белогорск
симферополь
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577443822_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3c09c02ca8c9b5e67a5a89e06a7bddfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Опреснитель воды для снабжения Симферополя станет пилотным проектом, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, кроме того, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки в Сакском районе. Реализация проекта, в случае его одобрения, займет ориентировочно чуть более года.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета.Аксенов подчеркнул, что к добыче воды из подземных источников нужно подходить взвешенно."Я не сторонник добычи в больших объемах воды из-под земли. Практика показывает, что минерализация при таких объемах добычи растет, все равно угроза для экологии есть, не сказать, что она смертельна. Наука дает определенный объем, который пока что без рисков можно добывать", - сказал Аксенов.
https://realty.ria.ru/20201102/voda-1582605097.html
https://ria.ru/20201031/krym-1582442037.html
алушта
белогорск
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577443822_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1e3d466760a2767d53df4324c7a09108.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, сергей аксенов (политик), белогорск, симферополь, республика крым, общество

Опреснитель для Симферополя будет пилотным проектом, заявил Аксенов

17:24 02.11.2020 (обновлено: 17:28 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина набирает воду из родника в селе Дружное Симферопольского района
Мужчина набирает воду из родника в селе Дружное Симферопольского района - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Опреснитель воды для снабжения Симферополя станет пилотным проектом, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, кроме того, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки в Сакском районе. Реализация проекта, в случае его одобрения, займет ориентировочно чуть более года.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
10:50
Глава Крыма: новых запасов воды вокруг Симферополя нет
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета.
"Симферополь – это как "пилот" будет. У нас города Керчь, Феодосия, Судак снабжаются в основном из подземных водозаборов… В сутки подаем 150 тысяч кубометров, небольшой рост минерализации есть", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Аксенов подчеркнул, что к добыче воды из подземных источников нужно подходить взвешенно.
"Я не сторонник добычи в больших объемах воды из-под земли. Практика показывает, что минерализация при таких объемах добычи растет, все равно угроза для экологии есть, не сказать, что она смертельна. Наука дает определенный объем, который пока что без рисков можно добывать", - сказал Аксенов.
Ситуация с водой в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 13:56
Глава Крыма пообещал не допустить "взрывного роста" цен на воду
 
АлуштаСергей Аксенов (политик)БелогорскСимферопольРеспублика КрымОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния