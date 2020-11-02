https://ria.ru/20201102/korostyshevskaya-1582584624.html
Актрису Коростышевскую заподозрили в употреблении наркотиков
Актрису Коростышевскую заподозрили в употреблении наркотиков
Сотрудники ГИБДД задержали в Москве актрису театра и кино Оксану Коростышевскую, заподозрив ее в употреблении наркотиков. Об этом сообщает "Московский... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T04:20
2020-11-02T04:20
2020-11-02T04:29
оксана коростышевская
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД задержали в Москве актрису театра и кино Оксану Коростышевскую, заподозрив ее в употреблении наркотиков. Об этом сообщает "Московский комсомолец".Артистка возвращалась с детьми из киношколы, когда сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль на повороте с Садового кольца на Смоленскую улицу и попросили пройти медицинское освидетельствование. На просьбу выйти из машины она ответила отказом.Тогда полицейские заключение об отказе от освидетельствования и отстранении от управления автомобилем. Сесть за руль машины до решения суда она больше не имеет права.После общения с адвокатом артистка дала согласие на медицинское освидетельствование.Через несколько дней по результатам экспертизы будет сделано заключение, была ли она трезва в момент инцидента. В случае положительного заключения медиков Коростышевской грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за езду в состоянии опьянения.Сама актриса также прокомментировала случившееся. "Якобы я разговаривала с ними (полицейскими – ред.) эмоционально. Но я же не бухгалтер, а актриса. Вдобавок заявили, что у меня цвет лица поменялся! Это от тонального крема, который был наложен с утра", - объяснила она свое поведение. Оксана Коростышевская - российская актриса театра и кино. Дебютировала в кино в роли журналистки Джекки в фильме Эльдара Рязанова "Тихие омуты. За роль Ульяны Тулиной в фильме "Дура" актриса получила приз "За лучшую женскую роль" на фестивале "Амурская осень" и специальный приз президента фестиваля.
https://ria.ru/20200120/1563646629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191007/1559520642.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана коростышевская, москва, происшествия
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Сотрудники ГИБДД задержали в Москве
актрису театра и кино Оксану Коростышевскую
, заподозрив ее в употреблении наркотиков. Об этом сообщает "Московский комсомолец"
.
Артистка возвращалась с детьми из киношколы, когда сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль на повороте с Садового кольца на Смоленскую улицу и попросили пройти медицинское освидетельствование. На просьбу выйти из машины она ответила отказом.
Тогда полицейские заключение об отказе от освидетельствования и отстранении от управления автомобилем. Сесть за руль машины до решения суда она больше не имеет права.
После общения с адвокатом артистка дала согласие на медицинское освидетельствование.Через несколько дней по результатам экспертизы будет сделано заключение, была ли она трезва в момент инцидента. В случае положительного заключения медиков Коростышевской грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за езду в состоянии опьянения.
Сама актриса также прокомментировала случившееся. "Якобы я разговаривала с ними (полицейскими – ред.) эмоционально. Но я же не бухгалтер, а актриса. Вдобавок заявили, что у меня цвет лица поменялся! Это от тонального крема, который был наложен с утра", - объяснила она свое поведение.
Оксана Коростышевская - российская актриса театра и кино. Дебютировала в кино в роли журналистки Джекки в фильме Эльдара Рязанова
"Тихие омуты. За роль Ульяны Тулиной в фильме "Дура" актриса получила приз "За лучшую женскую роль" на фестивале "Амурская осень" и специальный приз президента фестиваля.