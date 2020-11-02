Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/korostyshevskaya-1582584624.html
Актрису Коростышевскую заподозрили в употреблении наркотиков
Актрису Коростышевскую заподозрили в употреблении наркотиков
Сотрудники ГИБДД задержали в Москве актрису театра и кино Оксану Коростышевскую, заподозрив ее в употреблении наркотиков. Об этом сообщает "Московский... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T04:20
2020-11-02T04:29
оксана коростышевская
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582515455_0:421:2048:1573_1400x0_80_0_0_74c807b9f0e3906ebd9b562725e96d9e.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД задержали в Москве актрису театра и кино Оксану Коростышевскую, заподозрив ее в употреблении наркотиков. Об этом сообщает "Московский комсомолец".Артистка возвращалась с детьми из киношколы, когда сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль на повороте с Садового кольца на Смоленскую улицу и попросили пройти медицинское освидетельствование. На просьбу выйти из машины она ответила отказом.Тогда полицейские заключение об отказе от освидетельствования и отстранении от управления автомобилем. Сесть за руль машины до решения суда она больше не имеет права.После общения с адвокатом артистка дала согласие на медицинское освидетельствование.Через несколько дней по результатам экспертизы будет сделано заключение, была ли она трезва в момент инцидента. В случае положительного заключения медиков Коростышевской грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за езду в состоянии опьянения.Сама актриса также прокомментировала случившееся. "Якобы я разговаривала с ними (полицейскими – ред.) эмоционально. Но я же не бухгалтер, а актриса. Вдобавок заявили, что у меня цвет лица поменялся! Это от тонального крема, который был наложен с утра", - объяснила она свое поведение. Оксана Коростышевская - российская актриса театра и кино. Дебютировала в кино в роли журналистки Джекки в фильме Эльдара Рязанова "Тихие омуты. За роль Ульяны Тулиной в фильме "Дура" актриса получила приз "За лучшую женскую роль" на фестивале "Амурская осень" и специальный приз президента фестиваля.
https://ria.ru/20200120/1563646629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191007/1559520642.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582515455_0:143:2049:1679_1400x0_80_0_0_d9330ea25b58d38400837686d46bf375.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оксана коростышевская, москва, происшествия

Актрису Коростышевскую заподозрили в употреблении наркотиков

04:20 02.11.2020 (обновлено: 04:29 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Оксана Коростышевская
Актриса Оксана Коростышевская - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД задержали в Москве актрису театра и кино Оксану Коростышевскую, заподозрив ее в употреблении наркотиков. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Артистка возвращалась с детьми из киношколы, когда сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль на повороте с Садового кольца на Смоленскую улицу и попросили пройти медицинское освидетельствование. На просьбу выйти из машины она ответила отказом.
Тогда полицейские заключение об отказе от освидетельствования и отстранении от управления автомобилем. Сесть за руль машины до решения суда она больше не имеет права.
Актриса Наталья Бочкарева выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.01.2020
20 января, 18:41Культура
Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за наркотики
После общения с адвокатом артистка дала согласие на медицинское освидетельствование.Через несколько дней по результатам экспертизы будет сделано заключение, была ли она трезва в момент инцидента. В случае положительного заключения медиков Коростышевской грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за езду в состоянии опьянения.
Сама актриса также прокомментировала случившееся. "Якобы я разговаривала с ними (полицейскими – ред.) эмоционально. Но я же не бухгалтер, а актриса. Вдобавок заявили, что у меня цвет лица поменялся! Это от тонального крема, который был наложен с утра", - объяснила она свое поведение.
29-й Открытый российский фестиваль Кинотавр. День седьмой - РИА Новости, 1920, 07.10.2019
7 октября 2019, 18:12
Бочкарева скрывается? Друг актрисы рассказал, куда она пропала
Оксана Коростышевская - российская актриса театра и кино. Дебютировала в кино в роли журналистки Джекки в фильме Эльдара Рязанова "Тихие омуты. За роль Ульяны Тулиной в фильме "Дура" актриса получила приз "За лучшую женскую роль" на фестивале "Амурская осень" и специальный приз президента фестиваля.
 
Оксана КоростышевскаяМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
08:39На нефтешахте в Коми выясняют судьбу двух пропавших при пожаре рабочих
08:28В Канаде за ночь сгорели две церкви
08:25Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови
07:59В Москве в понедельник ожидается туман и морось
07:48Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования
07:36В Красноярском крае запретили пользоваться Wi-Fi в ТРЦ
07:23В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника
07:21В Баку заявили о продолжении боев на нескольких направлениях в Карабахе
07:14Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар
07:11Баку обвинил Ереван в обстреле районов у зоны боевых действий в Карабахе
06:55Эксперт спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Москве
06:08Пушков назвал упущенный Украиной шанс
06:05На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание
05:42СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
05:28В Германии вступил в силу режим карантина
04:49Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии
04:41Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"
04:33Врач-иммунолог объяснил, как "домашние" вирусы защищают человека
04:15На местах боев 1945 года на Сахалине нашли амуницию японских солдат
Лента новостейМолния