https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582643060.html

Мишустин поручил мониторить работу по борьбе с коронавирусом в регионах

Мишустин поручил мониторить работу по борьбе с коронавирусом в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву мониторить работу в регионах по борьбе с коронавирусом и при необходимости ее корректировать. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:39

2020-11-02T13:39

2020-11-02T13:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582624800_0:239:3214:2047_1400x0_80_0_0_7eda2ff543b3b0161eff44d224a15d8d.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву мониторить работу в регионах по борьбе с коронавирусом и при необходимости ее корректировать."Прошу министерство здравоохранения мониторить работу, которая ведется в регионах, при необходимости корректировать действия коллег и оказывать всю необходимую помощь", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество