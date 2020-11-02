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Мишустин поручил мониторить работу по борьбе с коронавирусом в регионах
Мишустин поручил мониторить работу по борьбе с коронавирусом в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву мониторить работу в регионах по борьбе с коронавирусом и при необходимости ее корректировать. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:39
2020-11-02T13:39
2020-11-02T13:49
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву мониторить работу в регионах по борьбе с коронавирусом и при необходимости ее корректировать."Прошу министерство здравоохранения мониторить работу, которая ведется в регионах, при необходимости корректировать действия коллег и оказывать всю необходимую помощь", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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