Оперштаб заявил о замедлении роста числа новых случаев COVID-19 в Москве
10:58 02.11.2020 (обновлено: 11:58 02.11.2020)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Темпы роста числа новых выявленных случаев коронавируса и госпитализаций в Москве значительно замедлились, общее число заболевших COVID-19 в столице за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в Москве значительно замедлились. Если две недели назад прирост за семь дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно. То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую", - сообщает штаб.
Отмечается, что 12,3% среди заболевших - дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших старше 80 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.