https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582606791.html

Оперштаб заявил о замедлении роста числа новых случаев COVID-19 в Москве

Оперштаб заявил о замедлении роста числа новых случаев COVID-19 в Москве

Темпы роста числа новых выявленных случаев коронавируса и госпитализаций в Москве значительно замедлились, общее число заболевших COVID-19 в столице за... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:58

2020-11-02T10:58

2020-11-02T11:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Темпы роста числа новых выявленных случаев коронавируса и госпитализаций в Москве значительно замедлились, общее число заболевших COVID-19 в столице за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 4796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в Москве значительно замедлились. Если две недели назад прирост за семь дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно. То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую", - сообщает штаб.Отмечается, что 12,3% среди заболевших - дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших старше 80 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество