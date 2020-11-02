Онлайн-конференция о развитии сектора возобновляемой энергетики в РФ
5 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Перспективы развития сектора возобновляемой энергетики в России".
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Участники:
- директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер Vygon Consulting Алексей ЖИХАРЕВ;
- руководитель инвестиционного дивизиона возобновляемых источников энергии управляющей компании "Роснано" Алишер КАЛАНОВ;
- вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу компании "Фортум" Дмитрий БОРОВИКОВ;
- генеральный директор ООО "Вершина Инжиниринг", партнер в группе компаний "Вершина" Виктор АНТОНОВ.
В ходе мероприятия будут обсуждаться перспективы развития сектора возобновляемой энергетики в России в условиях перехода к программе государственной поддержки отрасли на 2025-2035 гг.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер Vygon Consulting Алексей ЖИХАРЕВ;
- руководитель инвестиционного дивизиона возобновляемых источников энергии управляющей компании "Роснано" Алишер КАЛАНОВ;
- вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу компании "Фортум" Дмитрий БОРОВИКОВ;
- генеральный директор ООО "Вершина Инжиниринг", партнер в группе компаний "Вершина" Виктор АНТОНОВ.
В ходе мероприятия будут обсуждаться перспективы развития сектора возобновляемой энергетики в России в условиях перехода к программе государственной поддержки отрасли на 2025-2035 гг.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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