https://ria.ru/20201102/energetika-1582704623.html

Онлайн-конференция о развитии сектора возобновляемой энергетики в РФ

Онлайн-конференция о развитии сектора возобновляемой энергетики в РФ

5 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Перспективы развития сектора возобновляемой энергетики в России".

2020-11-02T18:17

2020-11-02T18:17

2020-11-02T18:17

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, партнер Vygon Consulting Алексей ЖИХАРЕВ;- руководитель инвестиционного дивизиона возобновляемых источников энергии управляющей компании "Роснано" Алишер КАЛАНОВ;- вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу компании "Фортум" Дмитрий БОРОВИКОВ;- генеральный директор ООО "Вершина Инжиниринг", партнер в группе компаний "Вершина" Виктор АНТОНОВ.В ходе мероприятия будут обсуждаться перспективы развития сектора возобновляемой энергетики в России в условиях перехода к программе государственной поддержки отрасли на 2025-2035 гг.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы