https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582518588.html
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 51
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 51
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 41, сообщил вице-президент республики Фуат Октай. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:03
2020-11-01T11:03
2020-11-01T11:03
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 41, сообщил вице-президент республики Фуат Октай.Ранее сообщалось о 49 погибших."По последним данным, число жертв возросло до 51", - сказал Октай журналистам.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201030/video-1582372634.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире