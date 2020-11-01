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В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
Полиция в канадском Квебеке задержала подозреваемого в серии вооруженных нападений, сообщается в аккаунте правоохранителей в Twitter. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:40
2020-11-01T08:40
2020-11-01T12:41
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция в канадском Квебеке задержала подозреваемого в серии вооруженных нападений, сообщается в аккаунте правоохранителей в Twitter."Незадолго до часу ночи полиция задержала подозреваемого. Мы по-прежнему просим граждан оставаться дома, закрыть двери, потому что расследование все еще продолжается", — написала полиция в Twitter.По сообщениям телеканала CBC, не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате нападения неизвестного "в средневековой одежде" с холодным оружием в Квебеке. Нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квебек (провинция), в мире