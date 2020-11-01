https://ria.ru/20201101/vaktsina-1582522436.html

В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса

В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса

Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства обороны. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T11:47

2020-11-01T11:47

2020-11-01T11:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства обороны."Первая вакцина, разработанная институтом биологических исследований, была введена первому добровольцу в больнице "Шиба", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Израиль начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса в воскресенье, 1 ноября.Клинические испытания будут проводиться в течение нескольких месяцев и будут включать в себя три фазы. В первой фазе примут участие 80 здоровых волонтёров в возрасте от 18 до 55. Сначала укол будет сделан двум первым волонтёрам и в зависимости от их реакции, далее остальным. Каждый волонтёр получит укол - вакцины или плацебо, после чего за ним будут наблюдать в течение нескольких недель.Во второй фазе, начало которой планируется на декабрь, будут задействованы 960 волонтёров. Третья фаза, в случае успеха двух предыдущих, пройдёт в апреле/мае и в ней примут участие 30 тысяч волонтёров. В случае удачного окончания третьего этапа вакцина может быть одобрена для массового использования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, израиль, в мире