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В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса
В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса
Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства обороны. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:47
2020-11-01T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства обороны."Первая вакцина, разработанная институтом биологических исследований, была введена первому добровольцу в больнице "Шиба", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Израиль начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса в воскресенье, 1 ноября.Клинические испытания будут проводиться в течение нескольких месяцев и будут включать в себя три фазы. В первой фазе примут участие 80 здоровых волонтёров в возрасте от 18 до 55. Сначала укол будет сделан двум первым волонтёрам и в зависимости от их реакции, далее остальным. Каждый волонтёр получит укол - вакцины или плацебо, после чего за ним будут наблюдать в течение нескольких недель.Во второй фазе, начало которой планируется на декабрь, будут задействованы 960 волонтёров. Третья фаза, в случае успеха двух предыдущих, пройдёт в апреле/мае и в ней примут участие 30 тысяч волонтёров. В случае удачного окончания третьего этапа вакцина может быть одобрена для массового использования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, израиль, в мире

В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса

11:47 01.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства обороны.
"Первая вакцина, разработанная институтом биологических исследований, была введена первому добровольцу в больнице "Шиба", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Израиль начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса в воскресенье, 1 ноября.
Клинические испытания будут проводиться в течение нескольких месяцев и будут включать в себя три фазы. В первой фазе примут участие 80 здоровых волонтёров в возрасте от 18 до 55. Сначала укол будет сделан двум первым волонтёрам и в зависимости от их реакции, далее остальным. Каждый волонтёр получит укол - вакцины или плацебо, после чего за ним будут наблюдать в течение нескольких недель.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Во второй фазе, начало которой планируется на декабрь, будут задействованы 960 волонтёров. Третья фаза, в случае успеха двух предыдущих, пройдёт в апреле/мае и в ней примут участие 30 тысяч волонтёров. В случае удачного окончания третьего этапа вакцина может быть одобрена для массового использования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
 
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