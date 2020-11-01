https://ria.ru/20201101/vaktsina-1582522436.html
В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса
В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса
Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства обороны. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:47
2020-11-01T11:47
2020-11-01T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_139:622:2674:2048_1400x0_80_0_0_6543429b06a55960c712f0cd1e559003.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства обороны."Первая вакцина, разработанная институтом биологических исследований, была введена первому добровольцу в больнице "Шиба", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Израиль начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса в воскресенье, 1 ноября.Клинические испытания будут проводиться в течение нескольких месяцев и будут включать в себя три фазы. В первой фазе примут участие 80 здоровых волонтёров в возрасте от 18 до 55. Сначала укол будет сделан двум первым волонтёрам и в зависимости от их реакции, далее остальным. Каждый волонтёр получит укол - вакцины или плацебо, после чего за ним будут наблюдать в течение нескольких недель.Во второй фазе, начало которой планируется на декабрь, будут задействованы 960 волонтёров. Третья фаза, в случае успеха двух предыдущих, пройдёт в апреле/мае и в ней примут участие 30 тысяч волонтёров. В случае удачного окончания третьего этапа вакцина может быть одобрена для массового использования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_85347acb8f0e30b4f0f3035161994f6d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Первый волонтёр получил израильскую вакцину от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства обороны.
"Первая вакцина, разработанная институтом биологических исследований, была введена первому добровольцу в больнице "Шиба", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Израиль
начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса в воскресенье, 1 ноября.
Клинические испытания будут проводиться в течение нескольких месяцев и будут включать в себя три фазы. В первой фазе примут участие 80 здоровых волонтёров в возрасте от 18 до 55. Сначала укол будет сделан двум первым волонтёрам и в зависимости от их реакции, далее остальным. Каждый волонтёр получит укол - вакцины или плацебо, после чего за ним будут наблюдать в течение нескольких недель.
Во второй фазе, начало которой планируется на декабрь, будут задействованы 960 волонтёров. Третья фаза, в случае успеха двух предыдущих, пройдёт в апреле/мае и в ней примут участие 30 тысяч волонтёров. В случае удачного окончания третьего этапа вакцина может быть одобрена для массового использования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.