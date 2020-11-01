В Японии для любителей черных кошек открыли котокафе

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Многие считают, что черная кошка приносит несчастье, однако у жителей Японии эти животные пользуются совершенно иной репутацией. Котокафе "Некобияка", открывшееся в городе Химедзи, считается единственным заведением в мире, где обитают исключительно черные кошки.