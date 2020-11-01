https://ria.ru/20201101/v-yaponii-dlya-lyubiteley-chernykh-koshek-otkryli-kotokafe-1582537328.html
В Японии для любителей черных кошек открыли котокафе
В Японии для любителей черных кошек открыли котокафе
Многие считают, что черная кошка приносит несчастье, однако у жителей Японии эти животные пользуются совершенно иной репутацией. Котокафе "Некобияка", открывшееся в городе Химедзи, считается единственным заведением в мире, где обитают исключительно черные кошки.
2020-11-01T14:44
2020-11-01T14:44
2020-11-01T14:44
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япония
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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В Японии для любителей черных кошек открыли котокафе
Многие считают, что черная кошка приносит несчастье, однако у жителей Японии эти животные пользуются совершенно иной репутацией. Котокафе "Некобияка", открывшееся в городе Химедзи, считается единственным заведением в мире, где обитают исключительно черные кошки.
2020-11-01T14:44
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PT0M49S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, кошки, япония, видео, общество
В Японии для любителей черных кошек открыли котокафе
Многие считают, что черная кошка приносит несчастье, однако у жителей Японии эти животные пользуются совершенно иной репутацией. Котокафе "Некобияка", открывшееся в городе Химедзи, считается единственным заведением в мире, где обитают исключительно черные кошки.
2020-11-01T14:44
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PT0M49S
В Японии для любителей черных кошек открыли котокафе
Многие считают, что черная кошка приносит несчастье, однако у жителей Японии эти животные пользуются совершенно иной репутацией. Котокафе "Некобияка", открывшееся в городе Химедзи, считается единственным заведением в мире, где обитают исключительно черные кошки.