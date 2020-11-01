https://ria.ru/20201101/udalenka-1582560814.html

Путин привык работать на удаленке

Путин привык работать на удаленке

Президент России Владимир Путин назвал плюсы работы на удаленке и признался, что привык к такому режиму. Об этом сообщает "Россия 1". РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T18:56

2020-11-01T18:56

2020-11-01T20:06

андрей костин (банкир)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582103285_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_ef8dd9408737b73c09ae728661c5feb6.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал плюсы работы на удаленке и признался, что привык к такому режиму. Об этом сообщает "Россия 1".Во время форума "Россия зовет!" глава ВТБ Андрей Костин спросил у российского лидера, не тяжело ли вести коммуникацию по видеосвязи. Путин ответил, что уже привык.Путин отметил, что видеосвязь позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собрать максимальное количество заинтересованных лиц.

https://ria.ru/20200618/1573155434.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей костин (банкир), владимир путин, общество