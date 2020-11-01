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Путин привык работать на удаленке
Путин привык работать на удаленке
Президент России Владимир Путин назвал плюсы работы на удаленке и признался, что привык к такому режиму. Об этом сообщает "Россия 1". РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T18:56
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андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал плюсы работы на удаленке и признался, что привык к такому режиму. Об этом сообщает "Россия 1".Во время форума "Россия зовет!" глава ВТБ Андрей Костин спросил у российского лидера, не тяжело ли вести коммуникацию по видеосвязи. Путин ответил, что уже привык.Путин отметил, что видеосвязь позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собрать максимальное количество заинтересованных лиц.
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андрей костин (банкир), владимир путин, общество

Путин привык работать на удаленке

18:56 01.11.2020 (обновлено: 20:06 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал плюсы работы на удаленке и признался, что привык к такому режиму. Об этом сообщает "Россия 1".
Во время форума "Россия зовет!" глава ВТБ Андрей Костин спросил у российского лидера, не тяжело ли вести коммуникацию по видеосвязи. Путин ответил, что уже привык.
"С аудиторией интересней, поживее. Но хорошо, что есть такие возможности", — добавил президент.
Путин отметил, что видеосвязь позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собрать максимальное количество заинтересованных лиц.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
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