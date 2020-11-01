https://ria.ru/20201101/udalenka-1582560814.html
Путин привык работать на удаленке
Путин привык работать на удаленке
Президент России Владимир Путин назвал плюсы работы на удаленке и признался, что привык к такому режиму. Об этом сообщает "Россия 1". РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T18:56
2020-11-01T18:56
2020-11-01T20:06
андрей костин (банкир)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал плюсы работы на удаленке и признался, что привык к такому режиму. Об этом сообщает "Россия 1".Во время форума "Россия зовет!" глава ВТБ Андрей Костин спросил у российского лидера, не тяжело ли вести коммуникацию по видеосвязи. Путин ответил, что уже привык.Путин отметил, что видеосвязь позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собрать максимальное количество заинтересованных лиц.
https://ria.ru/20200618/1573155434.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей костин (банкир), владимир путин, общество