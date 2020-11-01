https://ria.ru/20201101/turtsiya-1582534190.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 55 человек

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 55 человек

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 55, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 01.11.2020

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эгейское море

измир (провинция)

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 55, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.Ранее сообщалось о 51 погибшем и 896 пострадавших."По последним данным, число жертв землетрясения возросло до 55", - сообщил Коджа.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-11-01T14:11 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эгейское море, измир (провинция), землетрясение в эгейском море, турция, в мире