https://ria.ru/20201101/turtsiya-1582534190.html
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 55 человек
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 55 человек
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 55, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:11
2020-11-01T14:11
2020-11-01T14:12
эгейское море
измир (провинция)
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 55, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.Ранее сообщалось о 51 погибшем и 896 пострадавших."По последним данным, число жертв землетрясения возросло до 55", - сообщил Коджа.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
2020-11-01T14:11
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эгейское море, измир (провинция), землетрясение в эгейском море, турция, в мире