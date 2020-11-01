https://ria.ru/20201101/turtsiya-1582532744.html

Министр обороны Турции посетит Баку

Министр обороны Турции посетит Баку

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Баку сообщил, что в азербайджанскую столицу прибудет... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T13:52

2020-11-01T13:52

2020-11-01T14:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

бинали йылдырым

армения

мевлют чавушоглу

ильхам алиев

турция

баку

в мире

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БАКУ, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Баку сообщил, что в азербайджанскую столицу прибудет министр обороны Турции."Я прибыл по поручению и указанию президента. Вы каждый день говорите с ним, не менее двух раз в день, но я всё же передаю Вам его приветствие. У нас есть поручение президента не оставлять Азербайджан в одиночестве в этом процессе, регулярно посещать Баку и действовать совместно. Наш министр обороны, другие товарищи, Бинали бей (представитель правящей партии Турции Бинали Йылдырым – ред.) также прибудут. Председатель парламента находится здесь", - приводит слова Чавушоглу сайт президента Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201101/karabakh-1582523574.html

https://ria.ru/20201008/turtsiya-1578908400.html

армения

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баку

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бинали йылдырым, армения, мевлют чавушоглу, ильхам алиев, турция, баку, в мире