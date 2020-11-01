https://ria.ru/20201101/poezda-1582344910.html
Эксперты назвали цены самых дорогих железнодорожных билетов октября
Эксперты назвали цены самых дорогих железнодорожных билетов октября
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий назвал самые дорогие путешествия на поезде, совершенные во втором осеннем месяце, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:39
2020-11-01T11:39
2020-11-01T11:39
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий назвал самые дорогие путешествия на поезде, совершенные во втором осеннем месяце, сообщает Туту.ру.Почти в 25 тысяч рублей обошлась путешественнику поездка из Новосибирска в Белогорск в октябре. Турист ехал в вагоне люкс. Из десяти поездок, выделяющихся стоимостью, пять совершены на "Сапсане", курсирующем между Москвой и Санкт-Петербургом: 21,5 – 22,9 тысячи рублей за билет.Вошло в рейтинг и еще одно путешествие из Новосибирска, на этот раз — в Пятигорск. Билет в вагон класса "люкс" стоил 22 850 рублей.
https://ria.ru/20201029/aviabilety-1582056996.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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