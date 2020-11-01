https://ria.ru/20201101/poezda-1582344910.html

Эксперты назвали цены самых дорогих железнодорожных билетов октября

Эксперты назвали цены самых дорогих железнодорожных билетов октября

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий назвал самые дорогие путешествия на поезде, совершенные во втором осеннем месяце, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T11:39

2020-11-01T11:39

2020-11-01T11:39

цены

поезда

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий назвал самые дорогие путешествия на поезде, совершенные во втором осеннем месяце, сообщает Туту.ру.Почти в 25 тысяч рублей обошлась путешественнику поездка из Новосибирска в Белогорск в октябре. Турист ехал в вагоне люкс. Из десяти поездок, выделяющихся стоимостью, пять совершены на "Сапсане", курсирующем между Москвой и Санкт-Петербургом: 21,5 – 22,9 тысячи рублей за билет.Вошло в рейтинг и еще одно путешествие из Новосибирска, на этот раз — в Пятигорск. Билет в вагон класса "люкс" стоил 22 850 рублей.

https://ria.ru/20201029/aviabilety-1582056996.html

москва

пятигорск

новосибирск

белогорск

хабаровск

красноярск

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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