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https://ria.ru/20201101/poezda-1582344910.html
Эксперты назвали цены самых дорогих железнодорожных билетов октября
Эксперты назвали цены самых дорогих железнодорожных билетов октября
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий назвал самые дорогие путешествия на поезде, совершенные во втором осеннем месяце, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:39
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цены
поезда
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москва
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий назвал самые дорогие путешествия на поезде, совершенные во втором осеннем месяце, сообщает Туту.ру.Почти в 25 тысяч рублей обошлась путешественнику поездка из Новосибирска в Белогорск в октябре. Турист ехал в вагоне люкс. Из десяти поездок, выделяющихся стоимостью, пять совершены на "Сапсане", курсирующем между Москвой и Санкт-Петербургом: 21,5 – 22,9 тысячи рублей за билет.Вошло в рейтинг и еще одно путешествие из Новосибирска, на этот раз — в Пятигорск. Билет в вагон класса "люкс" стоил 22 850 рублей.
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цены, поезда, туризм, туристы, новости - туризм, москва, пятигорск, новосибирск, белогорск, хабаровск, красноярск, санкт-петербург

Эксперты назвали цены самых дорогих железнодорожных билетов октября

11:39 01.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовВысокоскоростной поезд "Сапсан"
Высокоскоростной поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий назвал самые дорогие путешествия на поезде, совершенные во втором осеннем месяце, сообщает Туту.ру.
Почти в 25 тысяч рублей обошлась путешественнику поездка из Новосибирска в Белогорск в октябре. Турист ехал в вагоне люкс.
Из десяти поездок, выделяющихся стоимостью, пять совершены на "Сапсане", курсирующем между Москвой и Санкт-Петербургом: 21,5 – 22,9 тысячи рублей за билет.
Вошло в рейтинг и еще одно путешествие из Новосибирска, на этот раз — в Пятигорск. Билет в вагон класса "люкс" стоил 22 850 рублей.
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 12:08Туризм
Названы крупные города России, куда этой осенью улететь дешевле всего
 
ТуризмЦеныпоездаТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваПятигорскНовосибирскБелогорскХабаровскКрасноярскСанкт-Петербург
 
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