https://ria.ru/20201101/pashinyan-1582550012.html

Пашинян заявил, что ему понятна российская позиция по Карабаху

Пашинян заявил, что ему понятна российская позиция по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему понятен "определенный нейтралитет", который соблюдает Россия в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T17:02

2020-11-01T17:02

2020-11-01T18:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

нагорный карабах

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему понятен "определенный нейтралитет", который соблюдает Россия в ситуации вокруг Нагорного Карабаха."Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет. И это понятно", — сказал Пашинян в интервью Al Jazeera, текст которого размещен на сайте кабмина.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают ситуацию в Карабахе и считают, что никакого урегулирования, кроме мирного, быть не может.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.

https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582464471.html

https://ria.ru/20201101/karabakh-1582531747.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире