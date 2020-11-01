https://ria.ru/20201101/napadenie-1582573975.html

Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео

Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео

Портал "Волгоград онлайн" опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на 41-летнего Романа Гребенюка в банке после конфликта в родительском чате. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T21:46

2020-11-01T21:46

2020-11-01T21:46

волгоград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582571162_0:0:1075:605_1400x0_80_0_0_cc55de0df5cbf652fb7e20ac85c620cc.png

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Портал "Волгоград онлайн" опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на 41-летнего Романа Гребенюка в банке после конфликта в родительском чате. На кадрах видно, как злоумышленник – брат участницы перепалки – зашел в офис банка. Увидев Гребенюка, мужчина даже не пытается с ним поговорить и сразу же набрасывается на него с кулаками. Портал также опубликовал ролик, снятый очевидцами сразу после нападения. На кадрах видно, что нападавший продолжает выкрикивать лежащему на полу без сознания мужчине угрозы и оскорбления. После этого злоумышленник уходит с места преступления, а очевидцы пытаются оказать истекающему кровью Гребенюку помощь.Нападение произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Одной из женщин показались грубыми слова Гребенюка, попросившего решать проблему с уроками, а не "жевать сопли". Она позвала в общую переписку супруга, который начал угрожать мужчине. По одной из версий, женщина подговорила родственников разобраться с обидчиком. Через несколько дней после избиения Роман Гребенюк скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него осталась дочь.

https://ria.ru/20201101/chat-1582560028.html

волгоград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, происшествия