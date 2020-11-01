https://ria.ru/20201101/napadenie-1582573975.html
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
Портал "Волгоград онлайн" опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на 41-летнего Романа Гребенюка в банке после конфликта в родительском чате. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T21:46
2020-11-01T21:46
2020-11-01T21:46
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Портал "Волгоград онлайн" опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на 41-летнего Романа Гребенюка в банке после конфликта в родительском чате. На кадрах видно, как злоумышленник – брат участницы перепалки – зашел в офис банка. Увидев Гребенюка, мужчина даже не пытается с ним поговорить и сразу же набрасывается на него с кулаками. Портал также опубликовал ролик, снятый очевидцами сразу после нападения. На кадрах видно, что нападавший продолжает выкрикивать лежащему на полу без сознания мужчине угрозы и оскорбления. После этого злоумышленник уходит с места преступления, а очевидцы пытаются оказать истекающему кровью Гребенюку помощь.Нападение произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Одной из женщин показались грубыми слова Гребенюка, попросившего решать проблему с уроками, а не "жевать сопли". Она позвала в общую переписку супруга, который начал угрожать мужчине. По одной из версий, женщина подговорила родственников разобраться с обидчиком. Через несколько дней после избиения Роман Гребенюк скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него осталась дочь.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Портал "Волгоград онлайн
" опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на 41-летнего Романа Гребенюка в банке после конфликта в родительском чате.
На кадрах видно, как злоумышленник – брат участницы перепалки – зашел в офис банка. Увидев Гребенюка, мужчина даже не пытается с ним поговорить и сразу же набрасывается на него с кулаками.
Портал также опубликовал ролик, снятый очевидцами сразу после нападения. На кадрах видно, что нападавший продолжает выкрикивать лежащему на полу без сознания мужчине угрозы и оскорбления. После этого злоумышленник уходит с места преступления, а очевидцы пытаются оказать истекающему кровью Гребенюку помощь.
Нападение произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Одной из женщин показались грубыми слова Гребенюка, попросившего решать проблему с уроками, а не "жевать сопли". Она позвала в общую переписку супруга, который начал угрожать мужчине. По одной из версий, женщина подговорила родственников разобраться с обидчиком.
Через несколько дней после избиения Роман Гребенюк скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него осталась дочь.