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Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
Портал "Волгоград онлайн" опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на 41-летнего Романа Гребенюка в банке после конфликта в родительском чате. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T21:46
2020-11-01T21:46
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Портал "Волгоград онлайн" опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на 41-летнего Романа Гребенюка в банке после конфликта в родительском чате. На кадрах видно, как злоумышленник – брат участницы перепалки – зашел в офис банка. Увидев Гребенюка, мужчина даже не пытается с ним поговорить и сразу же набрасывается на него с кулаками. Портал также опубликовал ролик, снятый очевидцами сразу после нападения. На кадрах видно, что нападавший продолжает выкрикивать лежащему на полу без сознания мужчине угрозы и оскорбления. После этого злоумышленник уходит с места преступления, а очевидцы пытаются оказать истекающему кровью Гребенюку помощь.Нападение произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Одной из женщин показались грубыми слова Гребенюка, попросившего решать проблему с уроками, а не "жевать сопли". Она позвала в общую переписку супруга, который начал угрожать мужчине. По одной из версий, женщина подговорила родственников разобраться с обидчиком. Через несколько дней после избиения Роман Гребенюк скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него осталась дочь.
https://ria.ru/20201101/chat-1582560028.html
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волгоград, происшествия

Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео

21:46 01.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Портал "Волгоград онлайн" опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения на 41-летнего Романа Гребенюка в банке после конфликта в родительском чате.
На кадрах видно, как злоумышленник – брат участницы перепалки – зашел в офис банка. Увидев Гребенюка, мужчина даже не пытается с ним поговорить и сразу же набрасывается на него с кулаками.
Портал также опубликовал ролик, снятый очевидцами сразу после нападения. На кадрах видно, что нападавший продолжает выкрикивать лежащему на полу без сознания мужчине угрозы и оскорбления. После этого злоумышленник уходит с места преступления, а очевидцы пытаются оказать истекающему кровью Гребенюку помощь.
Нападение произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Одной из женщин показались грубыми слова Гребенюка, попросившего решать проблему с уроками, а не "жевать сопли". Она позвала в общую переписку супруга, который начал угрожать мужчине. По одной из версий, женщина подговорила родственников разобраться с обидчиком.
Через несколько дней после избиения Роман Гребенюк скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него осталась дочь.
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
18:47
Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца
 
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