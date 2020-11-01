Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201101/muzyka-1582238310.html
Smashing Pumkins представили два новых сингла
Smashing Pumkins представили два новых сингла
Группа Smashing Pumpkins представила два новых сингла "Ramona" и "Wyttch" из предстоящего альбома "Сyr". РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T00:32
2020-11-01T00:32
культура
музыка
новости культуры
чикаго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/95456/20/954562054_0:0:2820:1587_1400x0_80_0_0_3564afd51fb7551a66a801ae806a3ca9.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группа Smashing Pumpkins представила два новых сингла "Ramona" и "Wyttch" из предстоящего альбома "Сyr". В Сеть выложено музыкальное видео "Ramona", которое сняла режиссер Линда Строберри, и песня "Wyttch" в аудио-формате. На пластинке это седьмой и восьмой треки.В августе музыканты представили заглавную композицию альбома "Сyr" и "The Colour of love" и с тех пор методично выпускают по две новых песни за раз. Так, в сентябре вышли "Confessions of a dopamine addict" и "Wrath", а в начале октября "Anno satana" и "Birch grove". Релиз пластинки "Сyr" из 20 треков намечен на 27 ноября. Она был записана в Чикаго, а ее продюсером выступил фронтмен Билли Корган.В записи одиннадцатого студийного альбома также приняли гитарист Джеймс Иха и барабанщик Джимми Чемберлин.
https://ria.ru/20201030/acdc-1582059210.html
чикаго
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/95456/20/954562054_0:0:2666:1999_1400x0_80_0_0_a6bd72c4eb2a61e9a12ba35f6e61d044.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, чикаго

Smashing Pumkins представили два новых сингла

00:32 01.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКонцерт группы The Smashing Pumpkins в Санкт-Петербурге
Концерт группы The Smashing Pumpkins в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группа Smashing Pumpkins представила два новых сингла "Ramona" и "Wyttch" из предстоящего альбома "Сyr".
В Сеть выложено музыкальное видео "Ramona", которое сняла режиссер Линда Строберри, и песня "Wyttch" в аудио-формате. На пластинке это седьмой и восьмой треки.
В августе музыканты представили заглавную композицию альбома "Сyr" и "The Colour of love" и с тех пор методично выпускают по две новых песни за раз. Так, в сентябре вышли "Confessions of a dopamine addict" и "Wrath", а в начале октября "Anno satana" и "Birch grove".
Релиз пластинки "Сyr" из 20 треков намечен на 27 ноября. Она был записана в Чикаго, а ее продюсером выступил фронтмен Билли Корган.
В записи одиннадцатого студийного альбома также приняли гитарист Джеймс Иха и барабанщик Джимми Чемберлин.
Музыканты группы AC/DC Ангус Янг и Брайан Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 02:48Культура
Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы
 
КультураМузыкаНовости культурыЧикаго
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40О путешествиях царской семьи расскажут на конференции в Подмосковье
00:37Священник в Лионе стал "жертвой атмосферы ненависти", считают в РПЦ
00:17В Степанакерте восстановили электроснабжение
00:14Россия возобновляет авиасообщение с Японией
00:11В Турции ввели налог на проживание в отелях
00:04В России изменились требования к ПТС
23:26Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
23:10Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
23:02Степанакерт обесточен после обстрела
22:48На выплаты работающим с COVID-19 медикам выделят 24 миллиарда рублей
22:37Американский политолог заявил о надвигающейся войне с Китаем
22:37Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 39
22:31На окраинах Степанакерта прогремели взрывы
22:17Джонсон объявил о введении с 5 ноября карантина в Англии
22:15Жириновский удивился, что Кадыров потребовал от него извинений
21:47В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе
21:47Глава Элладской церкви осудил нападение на священника в Лионе
21:44В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
21:41Стрелявшего в священника в Лионе мужчину задержали
Лента новостейМолния