Smashing Pumkins представили два новых сингла

Группа Smashing Pumpkins представила два новых сингла "Ramona" и "Wyttch" из предстоящего альбома "Сyr". РИА Новости, 01.11.2020

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группа Smashing Pumpkins представила два новых сингла "Ramona" и "Wyttch" из предстоящего альбома "Сyr". В Сеть выложено музыкальное видео "Ramona", которое сняла режиссер Линда Строберри, и песня "Wyttch" в аудио-формате. На пластинке это седьмой и восьмой треки.В августе музыканты представили заглавную композицию альбома "Сyr" и "The Colour of love" и с тех пор методично выпускают по две новых песни за раз. Так, в сентябре вышли "Confessions of a dopamine addict" и "Wrath", а в начале октября "Anno satana" и "Birch grove". Релиз пластинки "Сyr" из 20 треков намечен на 27 ноября. Она был записана в Чикаго, а ее продюсером выступил фронтмен Билли Корган.В записи одиннадцатого студийного альбома также приняли гитарист Джеймс Иха и барабанщик Джимми Чемберлин.

