https://ria.ru/20201101/muzyka-1582238310.html
Smashing Pumkins представили два новых сингла
Smashing Pumkins представили два новых сингла
Группа Smashing Pumpkins представила два новых сингла "Ramona" и "Wyttch" из предстоящего альбома "Сyr". РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T00:32
2020-11-01T00:32
2020-11-01T00:32
культура
музыка
новости культуры
чикаго
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группа Smashing Pumpkins представила два новых сингла "Ramona" и "Wyttch" из предстоящего альбома "Сyr". В Сеть выложено музыкальное видео "Ramona", которое сняла режиссер Линда Строберри, и песня "Wyttch" в аудио-формате. На пластинке это седьмой и восьмой треки.В августе музыканты представили заглавную композицию альбома "Сyr" и "The Colour of love" и с тех пор методично выпускают по две новых песни за раз. Так, в сентябре вышли "Confessions of a dopamine addict" и "Wrath", а в начале октября "Anno satana" и "Birch grove". Релиз пластинки "Сyr" из 20 треков намечен на 27 ноября. Она был записана в Чикаго, а ее продюсером выступил фронтмен Билли Корган.В записи одиннадцатого студийного альбома также приняли гитарист Джеймс Иха и барабанщик Джимми Чемберлин.
https://ria.ru/20201030/acdc-1582059210.html
чикаго
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, чикаго
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группа Smashing Pumpkins представила два новых сингла "Ramona" и "Wyttch" из предстоящего альбома "Сyr".
В Сеть выложено музыкальное видео "Ramona", которое сняла режиссер Линда Строберри, и песня "Wyttch" в аудио-формате. На пластинке это седьмой и восьмой треки.
В августе музыканты представили
заглавную композицию альбома "Сyr" и "The Colour of love" и с тех пор методично выпускают по две новых песни за раз. Так, в сентябре вышли "Confessions of a dopamine addict" и "Wrath", а в начале октября "Anno satana" и "Birch grove".
Релиз пластинки "Сyr" из 20 треков намечен на 27 ноября. Она был записана в Чикаго, а ее продюсером выступил фронтмен Билли Корган.
В записи одиннадцатого студийного альбома также приняли гитарист Джеймс Иха и барабанщик Джимми Чемберлин.