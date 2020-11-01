https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582546639.html

Явка на выборах президента Молдавии превысила 30%

Явка на выборах президента Молдавии превысила 30%

Явка на выборах президента Молдавии составила 30,05%, активнее всего голосуют люди старшего возраста, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T16:23

2020-11-01T16:23

2020-11-01T16:23

президентские выборы в молдавии — 2020

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии составила 30,05%, активнее всего голосуют люди старшего возраста, сообщается на сайте Центризбиркома.По данным ЦИК на 16.10 мск, принять участие в голосовании в Молдавии успели более 848 тысяч человек - это 30,05% избирателей. Активнее всего голосуют избиратели в возрасте от 56 до 70 лет.На зарубежных участках в выборах приняли участие более 72 тысяч человек. Закрытыми остаются избирательные участки в США и Канаде.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.

https://ria.ru/20201101/vybory-1582251077.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, игорь додон, молдавия, в мире