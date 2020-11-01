https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582521625.html
Кандидат в президенты Молдавии Усатый проголосовал на выборах
Кандидат в президенты Молдавии Усатый проголосовал на выборах
Кандидат на пост президента Молдавии от "Нашей партии" Ренато Усатый принял участие в выборах главы республики и заявил, что проголосовал за возможность... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:34
2020-11-01T11:34
2020-11-01T11:34
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
ренато усатый
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от "Нашей партии" Ренато Усатый принял участие в выборах главы республики и заявил, что проголосовал за возможность построить новую страну.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года."Я голосовал за то, чтобы государство заботилось обо всех гражданах, чтобы представители диаспоры могли вернуться домой к детям. Я проголосовал за то, чтобы люди вне зависимости от национальности и языка, на котором они говорят, жили дружно, и мы вместе построили бы новую страну", - сказал Усатый.Он выразил надежду, что явка будет высокой, поскольку добиться перемен невозможно, если люди проигнорируют выборы.Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582520899.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, ренато усатый, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости.
Кандидат на пост президента Молдавии
от "Нашей партии
" Ренато Усатый
принял участие в выборах главы республики и заявил, что проголосовал за возможность построить новую страну.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года.
"Я голосовал за то, чтобы государство заботилось обо всех гражданах, чтобы представители диаспоры могли вернуться домой к детям. Я проголосовал за то, чтобы люди вне зависимости от национальности и языка, на котором они говорят, жили дружно, и мы вместе построили бы новую страну", - сказал Усатый.
Он выразил надежду, что явка будет высокой, поскольку добиться перемен невозможно, если люди проигнорируют выборы.
Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном
и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду
. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.