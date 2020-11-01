Несколько колонн протестующих направляются на восточную окраину Минска
15:45 01.11.2020 (обновлено: 17:28 01.11.2020)
МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. В Минске образовалось несколько колонн участников несанкционированной акции оппозиции после проведения силовиками задержаний в районе станции метро "Московская", участники двигаются на восточную окраину белорусской столицы, сообщают местные СМИ.
Ранее у станции метро "Парк Челюскинцев" в Минске собрались участники акции оппозиции и двинулись шествием на восток города, но возле станции метро "Московская" силовики провели ряд задержаний.
По данным местного новостного портала tut.by, колонна демонстрантов после задержаний вновь собралась на проспекте Независимости и продолжила шествие на восток города. Согласно порталу, "многотысячная колонна протестующих" образовалась на улице Волгоградская. Издание "Наша Нива" сообщает, что группа людей движется по Волгоградской в сторону Логойского тракта. На сайте издания говорится, что колонна людей сформировалась на улице Кедышко. Также в соцсетях очевидцы сообщают о протестующих на улице Славинского.
В Минске воскресный протестный марш приурочен ко дню поминовения предков "Дзяды". Конечной точкой является урочище Куропаты.
В "Дзяды" в Белоруссии принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы. Сторонники оппозиции в день поминовения предков традиционно отдают дань памяти жертвам сталинских репрессий. В урочище Куропаты на северо-востоке города находятся массовые захоронения жертв репрессий, по различным оценкам, там были расстреляны от 30 тысяч до 200 тысяч человек.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.