https://ria.ru/20201101/maksyuta-1582530687.html

Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта

Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта

Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T13:27

2020-11-01T13:27

2020-11-01T14:53

общество

николай максюта

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, сообщили РИА Новости в администрации региона."Николай Кириллович умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции", — сказал собеседник агентства.Николай Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 год. Покинув пост главы региона, он стал членом Совета Федерации, где работал до 2014 года.Экс-политику было 73 года.

волгоградская область

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николай максюта, волгоградская область