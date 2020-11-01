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Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта
Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта
Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:27
2020-11-01T13:27
2020-11-01T14:53
общество
николай максюта
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, сообщили РИА Новости в администрации региона."Николай Кириллович умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции", — сказал собеседник агентства.Николай Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 год. Покинув пост главы региона, он стал членом Совета Федерации, где работал до 2014 года.Экс-политику было 73 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, николай максюта, волгоградская область