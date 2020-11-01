https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582517248.html
В России за сутки умерли 245 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 245 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 245 смертей людей с COVID-19, за все время - 28 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:50
2020-11-01T10:50
2020-11-01T10:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
нижегородская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 245 смертей людей с COVID-19, за все время - 28 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 245 летальных случаев... За весь период по России умерло 28 235 человек", - говорится в сообщении.В частности, 52 случая подтверждены в Москве, 29 - в Санкт-Петербурге, 13 - в Нижегородской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516619.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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