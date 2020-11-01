https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582517248.html

В России за сутки умерли 245 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 245 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 245 смертей людей с COVID-19, за все время - 28 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:50

2020-11-01T10:50

2020-11-01T10:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

нижегородская область

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_0:0:2891:1627_1400x0_80_0_0_781ed0fde9b196b4f83c9e5ebf656967.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 245 смертей людей с COVID-19, за все время - 28 235, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 245 летальных случаев... За весь период по России умерло 28 235 человек", - говорится в сообщении.В частности, 52 случая подтверждены в Москве, 29 - в Санкт-Петербурге, 13 - в Нижегородской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516619.html

москва

нижегородская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, нижегородская область, санкт-петербург, общество