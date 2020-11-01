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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582507299.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:40
2020-11-01T08:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 46 015 562. Скончались 1 194 906 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 30,7 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582504448.html
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов

08:40 01.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинские работники у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Медицинские работники у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 46 015 562. Скончались 1 194 906 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 30,7 миллиона человек.
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
07:19Распространение нового коронавируса
Назван фактор, в пять раз снижающий риск заражения коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаВ мире
 
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