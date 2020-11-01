https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582507299.html

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:40

2020-11-01T08:40

2020-11-01T08:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581789624_0:0:3546:1996_1400x0_80_0_0_e17c89dca8903e26cbf5c9e8123360d3.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 46 015 562. Скончались 1 194 906 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 30,7 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582504448.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире