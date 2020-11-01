https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582507299.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:40
2020-11-01T08:40
2020-11-01T08:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 46 015 562. Скончались 1 194 906 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 30,7 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582504448.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире