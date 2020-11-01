https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582498746.html
Раскрыта опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом
Раскрыта опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом
Одновременное заражение коронавирусом и гриппом крайне опасно, поскольку иммунной системе становится сложнее справляться с двумя заболеваниями. Об этом в... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T01:53
2020-11-01T01:53
2020-11-01T02:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
великобритания
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Одновременное заражение коронавирусом и гриппом крайне опасно, поскольку иммунной системе становится сложнее справляться с двумя заболеваниями. Об этом в интервью британской газете Daily Express рассказал врач медицинского центра в Портленде Рави Томар.Медик подтвердил возможность заражения двумя вирусными инфекциями одновременно, что, как отметил он, мешает иммунитету бороться с болезнью. По его словам, пациенту понадобится значительно больше времени, чтобы выздороветь. Кроме того, одновременное заражение двумя инфекциями значительно увеличивает риск летального исхода, предупредил Тамар.Опасности двойного инфицирования наиболее подвержены люди старше 65 лет, беременные, а также страдающие от диабета, астмы и сердечных заболеваний. Для предотвращения подобной ситуации медик призвал строго соблюдать меры социального дистанцирования и носить защитные маски.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За минувшие сутки число новых случаев заражения вновь побило рекорд и составило 535 928. До этого рекордными были 505 756 случаев, зарегистрированные организацией накануне.За сутки в мире скончались еще 7 246 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582498264.html
весь мир
великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, весь мир, великобритания
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Одновременное заражение коронавирусом
и гриппом крайне опасно, поскольку иммунной системе становится сложнее справляться с двумя заболеваниями. Об этом в интервью британской газете Daily Express
рассказал врач медицинского центра в Портленде
Рави Томар.
Медик подтвердил возможность заражения двумя вирусными инфекциями одновременно, что, как отметил он, мешает иммунитету бороться с болезнью.
По его словам, пациенту понадобится значительно больше времени, чтобы выздороветь. Кроме того, одновременное заражение двумя инфекциями значительно увеличивает риск летального исхода, предупредил Тамар.
Опасности двойного инфицирования наиболее подвержены люди старше 65 лет, беременные, а также страдающие от диабета, астмы и сердечных заболеваний. Для предотвращения подобной ситуации медик призвал строго соблюдать меры социального дистанцирования и носить защитные маски.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За минувшие сутки число новых случаев заражения вновь побило рекорд и составило 535 928. До этого рекордными были 505 756 случаев, зарегистрированные организацией накануне.
За сутки в мире скончались еще 7 246 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.