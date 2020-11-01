https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582498264.html

Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз

Люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже, об этом со ссылкой на исследования китайских ученых рассказал доктор биологических наук,... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T01:38

2020-11-01T01:38

2020-11-01T05:36

распространение нового коронавируса

сергей нетесов

коронавирус covid-19

россия

здоровье

новосибирский государственный университет

китай

общество

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже, об этом со ссылкой на исследования китайских ученых рассказал доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, его слова приводит "Российская газета".По его словам, подобная тенденция ярко проявляется именно в Китае, где непопулярны контактные линзы, и при этом многие носят очки."Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки", - отметил ученый.Нетесов напомнил, что основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз, настоятельно порекомендовав не пренебрегать средствами защиты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/zrenie-1582195039.html

россия

китай

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус covid-19, россия, здоровье, новосибирский государственный университет, китай, общество