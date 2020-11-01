https://ria.ru/20201101/karabakh-1582546773.html

В Баку опровергли сообщения о сбитом в Карабахе азербайджанском БПЛА

В Баку опровергли сообщения о сбитом в Карабахе азербайджанском БПЛА

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о своем якобы сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T16:24

2020-11-01T16:24

2020-11-01T16:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 1 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о своем якобы сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в Нагорном Карабахе."Распространенная армянскими СМИ информация о сбитом 1 ноября над Ханкенди (Степанакертом - ред.) БПЛА азербайджанской армии не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника", - заявила пресс-служба азербайджанского военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201101/armeniya-1582536177.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-01T16:24 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире