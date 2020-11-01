https://ria.ru/20201101/gruziya-1582534771.html

"Грузинская мечта" набирает 48,05% после подсчета данных с 97% участков

"Грузинская мечта" набирает 48,05% после подсчета данных с 97% участков

Правящая партия "Грузинская мечта" по-прежнему лидирует на парламентских выборах в Грузии по партийным спискам, набирая чуть более 48% голосов, свидетельствуют... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:17

2020-11-01T14:17

2020-11-01T14:17

парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" по-прежнему лидирует на парламентских выборах в Грузии по партийным спискам, набирая чуть более 48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК с 97,09% участков."Грузинская мечта" набирает 48,05% голосов. На втором идет месте идет оппозиционный блок "Сила в единстве" - 27,07%. Парламент будет укомплектован многопартийно: в законодательный орган попадают 7 партий и 2 политических блока, преодолевших барьер 1%."Грузинская мечта" ранее уже сообщила, что набирает парламентское большинство, что дает ей возможность сформировать правительство.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире