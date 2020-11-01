https://ria.ru/20201101/gruziya-1582509588.html

Партия Бурджанадзе не проходит в парламент Грузии

Партия Бурджанадзе не проходит в парламент Грузии

Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе пока не преодолела барьер для получения депутатских мандатов. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T09:18

2020-11-01T09:18

2020-11-01T12:34

абхазия

москва

парламентские выборы в грузии — 2020

единая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — РИА Новости. Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе пока не преодолела барьер для получения депутатских мандатов.По данным ЦИК, за "Единую Грузию" проголосовали меньше процента избирателей.Нино Бурджанадзе выступает за диалог с Москвой. В интервью РИА Новости она назвала Россию "соседом с большим политическим влиянием" и заявила, что считает ошибкой нежелание правящей партии налаживать с ней контакт. Между тем у стран нет дипломатических отношений — грузинская сторона разорвала их после того, как Москва в 2008 году признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.На нынешних парламентских выборах лидирует партия "Грузинская мечта", набравшая более 48 процентов голосов. Ее исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе заявил, что партия уже получает 76 мандатов (62 по пропорциональным спискам и 14 по одномандатным округам), которые позволят ей сформировать парламентское большинство.Пока в парламент проходят девять политических сил: "Грузинская мечта", блок "Сила в единстве", "Европейская Грузия", "Гирчи", "Лело", блок "Стратегия Агмашенебели", "Лейбористы", "Альянс патриотов" и "Граждане". Подсчитаны голоса более чем с 90 процентов участков.Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, а мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50 процентов голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40 процентов голосов избирателей.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

https://ria.ru/20200923/burdzhanadze-1577622201.html

https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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