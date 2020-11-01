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Партия Бурджанадзе не проходит в парламент Грузии
Партия Бурджанадзе не проходит в парламент Грузии
Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе пока не преодолела барьер для получения депутатских мандатов. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:18
2020-11-01T12:34
абхазия
москва
парламентские выборы в грузии — 2020
единая грузия
нино бурджанадзе
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — РИА Новости. Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе пока не преодолела барьер для получения депутатских мандатов.По данным ЦИК, за "Единую Грузию" проголосовали меньше процента избирателей.Нино Бурджанадзе выступает за диалог с Москвой. В интервью РИА Новости она назвала Россию "соседом с большим политическим влиянием" и заявила, что считает ошибкой нежелание правящей партии налаживать с ней контакт. Между тем у стран нет дипломатических отношений — грузинская сторона разорвала их после того, как Москва в 2008 году признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.На нынешних парламентских выборах лидирует партия "Грузинская мечта", набравшая более 48 процентов голосов. Ее исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе заявил, что партия уже получает 76 мандатов (62 по пропорциональным спискам и 14 по одномандатным округам), которые позволят ей сформировать парламентское большинство.Пока в парламент проходят девять политических сил: "Грузинская мечта", блок "Сила в единстве", "Европейская Грузия", "Гирчи", "Лело", блок "Стратегия Агмашенебели", "Лейбористы", "Альянс патриотов" и "Граждане". Подсчитаны голоса более чем с 90 процентов участков.Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, а мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50 процентов голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40 процентов голосов избирателей.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия &gt;&gt;
https://ria.ru/20200923/burdzhanadze-1577622201.html
https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html
абхазия
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абхазия, москва, парламентские выборы в грузии — 2020, единая грузия, нино бурджанадзе, грузия, в мире

Партия Бурджанадзе не проходит в парламент Грузии

09:18 01.11.2020 (обновлено: 12:34 01.11.2020)
 
© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе во время пресс-конференции о политической ситуации в Грузии и предстоящих выборах главы государства
Нино Бурджанадзе во время пресс-конференции о политической ситуации в Грузии и предстоящих выборах главы государства - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Sputnik / Леван Авлабрели
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — РИА Новости. Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе пока не преодолела барьер для получения депутатских мандатов.
По данным ЦИК, за "Единую Грузию" проголосовали меньше процента избирателей.
Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Нино Бурджанадзе: Саакашвили в Грузию не вернется
Нино Бурджанадзе выступает за диалог с Москвой. В интервью РИА Новости она назвала Россию "соседом с большим политическим влиянием" и заявила, что считает ошибкой нежелание правящей партии налаживать с ней контакт. Между тем у стран нет дипломатических отношений — грузинская сторона разорвала их после того, как Москва в 2008 году признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
На нынешних парламентских выборах лидирует партия "Грузинская мечта", набравшая более 48 процентов голосов. Ее исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе заявил, что партия уже получает 76 мандатов (62 по пропорциональным спискам и 14 по одномандатным округам), которые позволят ей сформировать парламентское большинство.
Пока в парламент проходят девять политических сил: "Грузинская мечта", блок "Сила в единстве", "Европейская Грузия", "Гирчи", "Лело", блок "Стратегия Агмашенебели", "Лейбористы", "Альянс патриотов" и "Граждане". Подсчитаны голоса более чем с 90 процентов участков.
Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, а мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50 процентов голосов.
Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40 процентов голосов избирателей.
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АбхазияМоскваПарламентские выборы в Грузии — 2020Единая ГрузияНино БурджанадзеГрузияВ мире
 
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