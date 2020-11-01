https://ria.ru/20201101/gruziya-1582509588.html
Партия Бурджанадзе не проходит в парламент Грузии
Партия Бурджанадзе не проходит в парламент Грузии
Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе пока не преодолела барьер для получения депутатских мандатов. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:18
2020-11-01T09:18
2020-11-01T12:34
абхазия
москва
парламентские выборы в грузии — 2020
единая грузия
нино бурджанадзе
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — РИА Новости. Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе пока не преодолела барьер для получения депутатских мандатов.По данным ЦИК, за "Единую Грузию" проголосовали меньше процента избирателей.Нино Бурджанадзе выступает за диалог с Москвой. В интервью РИА Новости она назвала Россию "соседом с большим политическим влиянием" и заявила, что считает ошибкой нежелание правящей партии налаживать с ней контакт. Между тем у стран нет дипломатических отношений — грузинская сторона разорвала их после того, как Москва в 2008 году признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.На нынешних парламентских выборах лидирует партия "Грузинская мечта", набравшая более 48 процентов голосов. Ее исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе заявил, что партия уже получает 76 мандатов (62 по пропорциональным спискам и 14 по одномандатным округам), которые позволят ей сформировать парламентское большинство.Пока в парламент проходят девять политических сил: "Грузинская мечта", блок "Сила в единстве", "Европейская Грузия", "Гирчи", "Лело", блок "Стратегия Агмашенебели", "Лейбористы", "Альянс патриотов" и "Граждане". Подсчитаны голоса более чем с 90 процентов участков.Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, а мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50 процентов голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40 процентов голосов избирателей.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>
https://ria.ru/20200923/burdzhanadze-1577622201.html
https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, москва, парламентские выборы в грузии — 2020, единая грузия, нино бурджанадзе, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 1 ноя — РИА Новости.
Партия "Единая Грузия
" экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе
пока не преодолела барьер для получения депутатских мандатов.
По данным ЦИК, за "Единую Грузию" проголосовали меньше процента избирателей.
Нино Бурджанадзе выступает за диалог с Москвой
. В интервью РИА Новости она назвала Россию "соседом с большим политическим влиянием" и заявила, что считает ошибкой нежелание правящей партии налаживать с ней контакт. Между тем у стран нет дипломатических отношений — грузинская сторона разорвала их после того, как Москва в 2008 году признала суверенитет Абхазии
и Южной Осетии
.
На нынешних парламентских выборах лидирует партия "Грузинская мечта", набравшая более 48 процентов голосов. Ее исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе заявил, что партия уже получает 76 мандатов (62 по пропорциональным спискам и 14 по одномандатным округам), которые позволят ей сформировать парламентское большинство.
Пока в парламент проходят девять политических сил: "Грузинская мечта", блок "Сила в единстве", "Европейская Грузия", "Гирчи", "Лело", блок "Стратегия Агмашенебели", "Лейбористы", "Альянс патриотов" и "Граждане". Подсчитаны голоса более чем с 90 процентов участков.
Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, а мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50 процентов голосов.
Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40 процентов голосов избирателей.
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