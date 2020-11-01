Грузинские полицейские не подпускают никого к зданию ЦИК
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПравящая партия Грузинская мечта отмечает завершение парламентских выборов 2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Полицейские не подпускают никого к зданию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, в том числе и представителей средств массовой информации, сообщила во время прямого включения репортер телеканала "ТВ Пирвели".
"Уже в течение 10 минут невозможно зайти на территорию ЦИК. Не пускают ни журналистов, ни съемочную группу. Все стоят с сотрудниками полиции, не пускают даже при предъявлении всей необходимой документации. Дорога оцеплена..." - сказала журналистка.
По данным на сайте ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве" набирает 23,61%.
В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".