https://ria.ru/20201101/biznes-1582496841.html

В России вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу

В России вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу

Федеральный закон "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" с 1 ноября вступает в силу, он имеет ключевое значение в рамках механизма "регуляторной... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T01:05

2020-11-01T01:05

2020-11-01T07:41

россия

экономика

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Федеральный закон "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" с 1 ноября вступает в силу, он имеет ключевое значение в рамках механизма "регуляторной гильотины" и призван создать единообразные и понятные требования для ведения бизнеса.Закон предусматривает признание утратившими силу и отмену до 1 января 2021 года нормативно-правовых актов (НПА) правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, актов РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении госконтроля или надзора. Оценка соблюдения обязательных требований, вступивших в силу до 2020 года, будет недопустима, так же как и привлечение к административной ответственности за их несоблюдение.Руководитель экспортного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева объяснила агентству, что новый закон вводит чёткие регламенты принятия нормативных актов, в том числе исключает их хаотичное принятие, а также обязывает предоставлять срок не менее 90 дней для приведения бизнеса в соответствие им.Значение закона"Важно, что определяется четкий порядок применения требований в случае коллизии требований в различных НПА, так как идёт указание на необходимость применения акта большей юридической силы, а в случае равнозначности лицо, которое обязано их исполнять, вправе само выбрать, требования какого НПА исполнять, и привлечь к ответственности за неисполнение другого проверяющий орган его не сможет", - отметила Авдеева.Также, по ее словам, немаловажно и то, что официально признаётся необходимость пересмотра требований не реже чем каждые шесть лет и фиксируется понятие экспериментального правового режима, что также очень важно для бизнеса.Указание на необходимость создания реестра обязательных требований и корреспондирующая обязанность для органов надзора подготовить руководство по соблюдению обязательных требований также имеет немалое значение для четкости требований и понимания их бизнесом, считает Авдеева.Эксперт также обратила внимание еще на ряд значимых нововведений, которые вписываются в концепцию механизма "регуляторной гильотины". Все они должны сделать систему контроля и надзора понятной, системной и прозрачной."Поэтому, безусловно, новый закон имеет большое значение для реализации механизма "регуляторной гильотины", создания единообразных и понятных требований для ведения бизнеса, искоренения злоупотреблений со стороны проверяющих. Результаты можно будет оценить спустя определённое время, так как это будет зависеть не только от текста закона, но и от правоприменительной практики", - полагает Авдеева.Риски для бизнесаВ то же время руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович заявила агентству, что бизнес видит определенные риски в применении положений закона об обязательных требованиях со стороны контрольно-надзорных органов и судов в связи с тем, что при его подготовке не был учтен ряд важных замечаний бизнес-сообщества.Так, в частности, закон определяет целью установления обязательных требований "защиту охраняемых законом ценностей". При этом, указывает собеседница агентства, в действующем законодательстве не определено понятие "охраняемых законами ценностей".Кроме того, закон сузил понятие "обязательных требований" исключительно до требований, установленных НПА, что создает коллизию с законом "О техническом регулировании". "В ближайший год институт уполномоченных будет очень внимательно анализировать правоприменительную практику и вносить предложения по совершенствованию как самой системы требований, так и федерального закона", - заявила Алехнович."В целом этот закон работает в паре с законом "О контроле и надзоре". Мы полагали, что требования должны разрабатываться от вида деятельности, однако в последнем законе требования разрабатываются от вида контроля. В этом наше замечание к комплексу этих законов, но в них, конечно, очень много прогрессивного", - заключил Свириденко.

https://ria.ru/20201029/nalogi-1582166519.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/putin-1582101227.html

https://ria.ru/20201028/marshruty-1581886348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика