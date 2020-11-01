https://ria.ru/20201101/bayden-1582518915.html

Цитаты Джо Байдена о Дональде Трампе

Цитаты Джо Байдена о Дональде Трампе

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. За президентский пост поборются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T11:06

2020-11-01T11:06

2020-11-01T11:06

справки

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. За президентский пост поборются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.Ниже приводятся высказывания Джо Байдена о Дональде Трампе.22 октября 2020 года в ходе заключительных дебатов перед президентскими выборами Джо Байден сказал о Трампе:"Трамп ничего не сделал против коронавируса. Не сразу закрыл границу с Китаем, не признавал серьезность болезни. А теперь делит штаты на красные и синие (демократы и республиканцы – ред.) и рассуждает, что локдаун неэффективен. У него до сих пор нет плана, но он успокаивает нас, что возьмет на себя ответственность, если мы умрем"."Он легитимизировал КНДР, он говорил о своем хорошем друге (Ким Чен Ыне – ред.), который является бандитом, и он говорит о том, как мы находимся в лучшем положении. И у них намного больше ракет, которые могу достичь территории США намного легче, чем когда-либо".16 октября 2020 года в ходе встречи с избирателями на телеканале ABC:29 сентября 2020 года в ходе первых дебатов перед президентскими выборами Байден назвал Трампа "клоуном" и "расистом". Также Байден допускал в адрес Трампа следующие восклицания: "Да заткнись уже, парень", "Все знают, что он лжец", "Продолжай тявкать, парень!", "Вы худший президент, который когда-либо был в Америке".29 сентября 2020 года в ходе первых дебатов перед президентскими выборами Байден заявил о Трампе:"Под руководством этого президента мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими".26 сентября 2020 года в эфире телеканала MSNBC Байден усомнился в умении Трампа дебатировать:"Он не умеет дебатировать, он не настолько умен. Он не знает так много фактов, он мало что знает о международной политике, о внутренней политике. Он мало знает детали".4 сентября 2020 года в ходе пресс-конференции в штате Делавэр Байден обвинил Трампа в попытке разобщить страну и подорвать легитимность выборов:"С самого начала он (Трамп - ред.) понял, что единственная возможность для его победы (на выборах – ред.) в первый раз и сейчас – это если он в корне разделит страну, чтобы мы, разделенные, перегрызали друг другу глотки. Но мы не такие!""Сколько раз этот президент должен говорить вещи, о которых мы все знаем, что они неверны? Он обманщик".31 августа 2020 года во время выступления в Питтсбурге Байден обвинил Трампа в том, что тот занимает "покорную" позицию в отношениях с российским руководством:"Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, ранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами. Это не только опасно, но и унизительно".20 августа 2020 года в ходе виртуального съезда Демократической партии Байден сказал о Трампе:"Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени".22 июля 2020 года в ходе онлайн-конференции с избирателями Байдена спросили, как он относится к тому, что Трамп называет коронавирус "китайским вирусом" или "уханьским вирусом". В ответ политик заявил, что президент "сеет расизм"."То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно"."Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом (США). Он первый, кто это сделал".27 мая 2020 года в интервью телеканалу CNN о появлении Трампа без маски на церемонии по случаю Дня Поминовения:"Он дурак, абсолютный дурак... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни".

https://ria.ru/20201031/bayden-1582421970.html

https://ria.ru/20201026/tramp-1581591241.html

https://ria.ru/20201028/vybory-1581994792.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, дональд трамп, ким чен ын, джо байден, сша, в мире