https://ria.ru/20201101/azerbaydzhan-1582571175.html

Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного кортежа

Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного кортежа

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военного кортежа ВС Армении. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T21:03

2020-11-01T21:03

2020-11-01T21:07

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

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БАКУ, 1 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военного кортежа ВС Армении."Тридцать первого октября в районе 17.00 во время ведения воздушного наблюдения за местностью было зафиксировано движение военного кортежа в Ходжавендском направлении. Несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Минобороны представило видеокадры уничтожения кортежа на своем официальном Telegram-канале.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201101/armeniya-1582557312.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, москва, сша, армения, в мире